Plac Unii zmienia się dla środowiska razem z Invesco Real Estate

Dzięki współpracy z Fundacją Climate Strategies Poland na każdym etapie monitorowano ślad węglowy przebudowy.

Inwestor obiektu wprowadził szereg rozwiązań, które realnie wpłynęły na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami w pierwszym kwartale 2022 roku zakończono modernizację poziomu +1 w Placu Unii.

Powierzchnię biurową na poziomie +1 warszawskiego obiektu wielofunkcyjnego wyróżnia m.in. ponadnormatywna wysokość wynosząca niemal pięć metrów czy duże przeszklenia zewnętrzne pozwalające na komfortową pracę przy naturalnym świetle. Ponadto nowa powierzchnia biurowa charakteryzuje się funkcjonalnością typu flexible, co daje najemcom możliwość swobodnego podziału na różnego typu metraże. Z kolei w częściach wspólnych można zaaranżować strefy spotkań i relaksu z bezpośrednim dostępem do pasażu handlowo-usługowego.

Modernizacja poziomu +1 trwała niespełna rok od kwietnia 2021 roku. We wrześniu ur. w całości zakończono prace demontażowe. W czasie tych działań utylizacji poddano blisko 400 kontenerów. Znaczna część materiałów pozyskanych na etapie rozbiórki trafiła do ponownego użycia na terenie budowy. W ramach prowadzonej modernizacji odzysk stanowił 96,5 proc. Elementy drewniane wykorzystano jako surowiec do produkcji płyt. Gdyby pozyskane frakcje drewniane nie trafiły na odzysk, a zostałyby przetransportowane na wysypisko, ślad węglowy zwiększyłby się o ok. 26 t CO2e. Gruz betonowy i ceglany zostały przetworzone m.in. na kruszywo do utwardzania dróg, rekultywacji terenów lub jako surowiec do produkcji betonu. Natomiast metale zostały przekazane do huty także w celu ich odzysku.

Przy każdym etapie modernizacji monitorowano ślad węglowy przebudowy

Invesco Real Estate zgodnie ze swoją strategią, na każdym etapie prowadzonego remodelingu Placu Unii uwzględniało czynniki środowiskowe w myśl rosnącego znaczenia w skali globalnej wszelkich aspektów ESG. W tym celu nawiązano współpracę z Fundacją Climate Strategies Poland, która zajmuje się monitorowaniem i raportowaniem emisji śladu węglowego oraz doradza w sposobach jego redukcji.

– Już na etapie wyboru generalnego wykonawcy istotna była dla nas współpraca z firmą, która zapewniała realizację swoich działań zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa. Wykonawca zobowiązany był do przedstawienia nam swoich rozwiązań ograniczających zużycie energii, wody i pylenia, a także musiał przedstawić wybrane rozwiązania dotyczące odpowiedniej utylizacji i odzysku surowców. Istotne było dla nas, by materiały budowlane zakupione zostały od firm, które również dążą do ograniczenia śladu węglowego przy ich produkcji – mówi Aneta Rusiniak, Director, Investment Management Invesco Real Estate.

Bardzo istotne były dla nas tzw. deklaracje środowiskowe produktów, które służą przeprowadzeniu oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów na środowisko. Coraz więcej materiałów budowlanych dystrybuowanych na terenie Unii Europejskiej posiada obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) lub dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) – mówi Rusiniak.

– Staraliśmy się też wybierać głównie materiały polskich producentów, by jak najbardziej ograniczyć transport międzynarodowy. Monitorowaliśmy również rodzaje transportu pracowników na teren budowy, zwracając szczególną uwagę, by możliwie najczęściej odbywał się on w formie zbiorowej. Zależało nam również, by jak największa część pozyskanych materiałów w ramach prac demontażowych trafiła do ponownego użycia – dodaje Aneta Rusiniak.

Wdrożone działania pozwoliły na realne ograniczenie śladu węglowego

Najwyższą wartość CO²e na etapie przebudowy oraz rozbiórki stanowiła emisja wynikająca z produkcji i transportu zakupionych materiałów.

– Sektor budynków odpowiada za niemal 40 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych. Większość tych emisji powstaje w fazie użytkowania, jednak tzw. wbudowany ślad węglowy stanowi niemal 30 procent tej wartości. Stąd rosnące zainteresowanie regulatorów, takich jak instytucje Unii Europejskiej, którzy uczynili dekarbonizację sektora budynków jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu – dodaje Łukasz Broniewski, Członek Zarządu i współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland.

– Ważną rolę do odegrania mają nie tylko użytkownicy mieszkań, biur czy obiektów handlowych, ale także inwestorzy. Szczególna dbałość o emisyjność inwestycji, którą od początku prezentowało Invesco Real Estate może stanowić przykład dla branży, jak należy postrzegać swoją rolę i odpowiedzialność w dekarbonizacji sektora budynków: począwszy od etapu planowania, przez wybór świadomych podwykonawców, wdrożenie najlepszych praktyk na placu budowy, po szczegółowe monitorowanie emisyjności na każdym etapie inwestycji – podkreślił.