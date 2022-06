Placu Unii pomaga Ukraińcom

Plac Unii w Warszawie we współpracy z Fundacją HumanDoc otworzył Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego, które pozwoli obywatelom Ukrainy lepiej odnaleźć się w zupełnie dla nich nowej rzeczywistości.

Wejście do Centrum Wsparcia w Placu Unii znajduje się od strony ulicy Puławskiej.

Na miejscu można skorzystać m.in. z bezpłatnych porad wykwalifikowanych prawników oraz agentów pośrednictwa pracy.

W punkcie znajduje się też kącik zabaw dla dzieci.

Od chwili rozpoczęcia wojny na terenie Ukrainy, Plac Unii wspólnie z Fundacją HumanDoc zorganizował wiele form wsparcia dla uchodźców. Dotychczas w warszawskim budynku trwała zbiórka artykułów spożywczych i przemysłowych, które segregowane były w specjalnie utworzonym dla fundacji centrum dystrybucyjnym. Akcję chętnie wspierali zarówno klienci pasażu handlowo-usługowego, jak i pracownicy biurowca, którzy działali charytatywnie w roli wolontariuszy. Zebrane produkty trafiły zarówno do potrzebujących rodzin przebywających już w Polsce, jak i do mieszkańców ukraińskich miast okupowanych przez wojska.

Od 31 maja w Placu Unii rozpoczęło działalność Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego dla obywateli Ukrainy. To zupełnie nowa inicjatywa powstała również przy współpracy z fundacją, której celem jest nie tylko pomoc prawna, ale także możliwość aktywizacji zawodowej dla osób chcących kontynuować w naszym kraju swoją pracę w wyuczonym zawodzie.

W punkcie wszyscy chętni mogą skorzystać z darmowego wsparcia profesjonalnych prawników oraz poznać ofertę dostępnych miejsc pracy. Interesanci mogą też dowiedzieć się m.in. na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy, jak pisać CV dla polskiego pracodawcy oraz nostryfikować swój dyplom, czy też jak założyć działalność gospodarczą. Organizowane będą także spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Wśród doradców znajdują się polscy prawnicy wspomagani przez ukraińskie prawniczki, które po rozpoczęciu wojny zmuszone były opuścić swój kraj, a które w ostatnich tygodniach odbyły serie szkoleń pod kątem nowej roli.

Centrum jest wyposażone w komputery, drukarki, skanery oraz zapewnia bezpłatny dostęp do internetu. Ponadto na miejscu został zorganizowany kącik dla dzieci, w którym maluchy mogą poczekać w miłej atmosferze na swoich rodziców.

– Plac Unii regularnie organizuje liczne akcje pomocowe oraz włącza się do wielu inicjatyw charytatywnych organizowanych w Warszawie. Przez wszystkie lata nasze działania koncentrowały się jednak głównie na wsparciu lokalnej społeczności. Dziś obywatele Ukrainy również stali się jej częścią. Obserwując wydarzenia za naszą wschodnią granicą, od razu wiedzieliśmy, że musimy zorganizować długofalowe formy pomocy oraz zrobić wszystko, by pomóc uchodźcom odnaleźć się w obcym kraju. Dać im szansę na rozpoczęcie nowego życia – mówi Anna Szelc, dyrektor Investment Management Invesco Real Estate w Polsce.

– Trauma związana z ucieczką przed wojną jest wystarczająco duża. Do naszego kraju w głównej mierze przyjeżdżają z Ukrainy kobiety z dziećmi. Mężczyzn jest zdecydowanie mniej. Chcemy jednak sprawić, by profesjonaliści w swoich zawodach mogli wykonywać godną dla siebie pracę. Zależy nam, by problem ze znalezieniem posady lub przekwalifikowaniem nie pogłębiał jeszcze bardziej ich stresu oraz aby nikt nie musiał wykonywać zajęć poniżej własnych kompetencji zawodowych – dodaje Dominika Springer, członkini zarządu Fundacji HumanDoc zajmującej się od lat organizowaniem i koordynacją pomocy dla migrantów, uchodźców i ofiar konfliktów zbrojnych.

Do Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego można przyjść bez wcześniejszego umówienia się od wtorku do piątku w godzinach 9-17 oraz w soboty w godz. 9-13. Poniedziałki będą natomiast dniem dedykowanym specjalistycznym warsztatom, kursom i spotkaniom networkingowym, na które wymagane będą wcześniejsze zapisy.