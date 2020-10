Play wybrał nową siedzibę. Zajmie niemal cały biurowiec

Kompleks Neopark to dwa bliźniacze, 4-piętrowe biurowce, stanowiące swoje lustrzane odbicie. Pomiędzy nimi znajduje się duży, ogólnodostępny zielony dziedziniec, na który kaskadowo schodzą słoneczne tarasy, przylegające do biur zajmowanych przez najemców. Niemal całą powierzchnię budynku B zajmą wkrótce biura firmy Play – wiodącego polskiego operatora sieci komórkowej.

- Play stale się rozwija, o czym świadczą dotychczasowe działania naszej firmy. Odgrywamy kluczową rolę na polskim rynku telekomunikacyjnym, a fundamentem tych sukcesów jest zespół wyjątkowych ludzi - zaangażowanych profesjonalistów. To właśnie z myślą o nich, prawie dwa lata temu, rozpoczęliśmy poszukiwania miejsca, które spełniałoby oczekiwania i potrzeby związane z odpowiednią jakością przestrzeni biurowej. Nasz wybór padł na Neopark. Jestem przekonany, że my - pracownicy Play - docenimy możliwość pracy w nowoczesnym, dobrze zlokalizowanym i przystosowanym do naszych potrzeb biurze. W związku z trwającą pandemią ważne dla nas jest także to, że zajmiemy w zasadzie cały budynek, co pozwoli na większe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy zarówno pracownikom, jak i naszym partnerom. Chciałbym podziękować zespołowi Yareal za bardzo dobrą współpracę przy realizacji prac związanych z aranżacją naszej powierzchni biurowej - powiedział Jarosław Wojciechowski-Boruta, Zastępca Dyrektora Finansowego PLAY.

Biurowce Neopark znajdują się u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek, w sąsiedztwie przystanku kolejowego Warszawa Służewiec oraz drogi ekspresowej, zapewniającej dogodny dojazd

na obwodnice i lotnisko Okęcie. Kameralny charakter kampusowego kompleksu wzbogaca wielkomiejskie otoczenie, na które składa się połączenie różnorodnych funkcji – mieszkaniowej, usługowej i biurowej.

- Neopark zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby duże firmy - takie jak Play - miały zapewnione optymalne warunki do pracy w komfortowych warunkach. Kompleks został opracowany w sposób łączący atuty lokalizacji oraz rozwiązania zgodne z potrzebami najemców, którzy docenili niską, 4 piętrową zabudowę wyróżniającą się elegancką i minimalistyczną elewacją, otwieralne okna oraz dużą ilość zieleni na otwartym dziedzińcu. W efekcie wybudowaliśmy kameralny park biurowy, którego cechy są pożądane przez największych liderów rynkowych, wybierających adres Neopark na swoją siedzibę - wyjaśnia Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

Biurowce tworzące Neopark oferują łącznie 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A. Kompleks wybudowany przez Yareal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami systemu BREEAM dla tzw. zielonych budynków.