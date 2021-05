PM Group wprowadzi się do wrocławskiego biurowca West 4 Business Hub

PM Group, międzynarodowa firma projektowo-inżynierska, wynajęła ponad 1900 mkw. powierzchni biurowej w West 4 Business Hub we Wrocławiu. To inwestycja zrealizowana przez Echo Investment.

zatrudnia ponad 3000 specjalistów, którzy pracują dla wiodących firm z branży farmaceutycznej, spożywczej, centrów danych i technologii medycznej na całym świecie. Zespół PM Group w Polsce zatrudnia ponad 300 osób pracujących w Warszawie i we Wrocławiu.

Głównymi partnerami biznesowymi firmy są m.in. duże międzynarodowe organizacje, rozpoczynające lub poszerzające swoje operacje w Polsce i działające globalnie.

- Projektowanie obiektów w oparciu o ideę zrównoważonego budownictwa, zarządzanie realizacją kompleksowych projektów inwestycyjnych i rozwój nowoczesnych technologii to kluczowe obszary naszej działalności. W związku z tym bardzo istotny był dla nas wybór przestrzeni dla nowego biura PM Group, która będzie odpowiednio dopasowana do potrzeb naszego zespołu oraz będzie spełniała nasze wymagania w odniesieniu do wykorzystania w budynku nowoczesnych technologii, ułatwiających funkcjonowanie osób tam pracujących. West 4 Business Hub to budynek w pełni nowoczesny, zrównoważony, ulokowany w części miasta, w której od początku naszej działalności we Wrocławiu mieściły się dotychczasowe biura PM Group i z rozwiązaniami, które z pewnością docenią nasi pracownicy. Z niecierpliwością czekamy na oficjalne otwarcie naszego nowego biura w tym budynku - mówi Jacek Kudrzycki, dyrektor operacyjny PM Group w Polsce.

West 4 Business Hub w ubiegłym roku dostarczył na rynek wrocławski 15 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

- Jest to pierwsza inwestycja, w której pilotażowo zostały wdrożone rozwiązania mające na celu eliminację ryzyk związanych z pandemią COVID-19, takie jak system oczyszczania powietrza RCI Active Pure oraz program „Piątka dla bezpieczeństwa”. Cieszymy się, że PM Group dołączyło do grona naszych najemców i jesteśmy przekonani, że pracownicy docenią udogodnienia i rozwiązania jakie oferuje budynek - mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny w Dziale Biur, Echo Investment.