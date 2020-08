Po drobne zakupy do The Warsaw Hub

Od początku sierpnia warszawiacy mogą korzystać z podziemnego przejścia łączącego stację metra Rondo Daszyńskiego z kompleksem The Warsaw HUB. Prowadzi ono m.in. do pasażu handlowego, w którym otworzyły się już pierwsze lokale: Biedronka, Rossmann i McDonald’s i Kodano.

The Warsaw HUB został oddany do użytku w drugiej połowie lipca. Od początku sierpnia obiekt zapełnia się najemcami, którzy wprowadzają się do swoich biur. W podziemnej części powstał pasaż handlowo-usługowy, który pomieścił 29 lokali o łącznej powierzchni 4800 mkw. Pierwsi najemcy już otworzyli swoje sklepy i restauracje. Od początku sierpnia funkcjonuje tam popularna sieć restauracji McDonald’s, a od wtorku można zrobić zakupy w supermarkecie Biedronka i drogerii Rossmann. Działa także optyk Kodano.

– The Warsaw HUB to inwestycja miastotwórcza. Aż 1/3 powierzchni kompleksu stanowić będą funkcje pozabiurowe: hotele, sklepy, gastronomia, lokale usługowe, centrum konferencyjne, klub fitness. Z jego bogatej oferty mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale również goście i klienci z zewnątrz. Dzięki temu nasz obiekt będzie tętnił życiem od rana do wieczora, stanowiąc cenne uzupełnienie nowego centrum miasta przy rondzie Daszyńskiego – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Wnętrza części wspólnych i pasażu handlowego w The Warsaw HUB utrzymane są w formach futurystycznych z dominacją bieli. Mogą budzić skojarzenia z wystrojem innej znanej inwestycji Ghelamco – nieodległego Warsaw Spire. Nic dziwnego, bowiem za ich projekt odpowiada ten sam architekt – Przemysław „Mac” Stopa i jego pracownia Massive Design.

Z metra, parkingu lub ulicy

Do części handlowo-usługowej The Warsaw HUB można wejść bezpośrednio z metra, poprzez łącznik ze stacją Rondo Daszyńskiego, lub z poziomu ulicy Towarowej przez lobby zlokalizowane między wieżowcami. Najemcy i klienci mają do swojej dyspozycji również parking podziemny, z którego dojadą ruchomymi schodami wprost do pasażu.

Wiodącym agentem wspierającym Ghelamco w wynajmie powierzchni handlowych w The Warsaw HUB jest JLL, a zarządcą obiektu Cushman & Wakefield.