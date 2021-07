Po wakacjach czeka nas fala powrotów do biur? Oto ciekawe oferty wynajmu powierzchni biurowej w stolicy

Według badania przeprowadzonego przez pracuj.pl, w marcu 2021 r. 25 proc. pracowników pracowało wyłącznie zdalnie, a 22 proc. w tzw. trybie hybrydowym, czyli łącząc pracę zdalną z biurową. Ale aż 52,5 proc. respondentów zadeklarowało jednak pracę w siedzibie firmy. Rok wcześniej było to znacznie mniej, bo jedynie 39,5 proc.

Czy to oznacza, że coraz chętniej wracamy do stacjonarnej pracy w biurze? W tym samym badaniu na pytanie „Czy po opanowaniu pandemii chciałbyś nadal pracować zdalnie?” w lutym 2021 r. tylko 13 proc. respondentów odpowiedziało, że tak i to w 100 proc. zdalnie. We wrześniu 2020 r. było to 16 proc., a w kwietniu 2020 r. 10 proc. Najwięcej zwolenników miała jednak praca zdalna z możliwością przyjścia do biura np. raz w tygodniu. W lutym 2021 r. taki format pracy preferowało aż 48,5 proc. ankietowanych.

Co to oznacza dla rynku biurowego w wielkich miastach? Według najnowszego badania KPMG przeprowadzonego wśród 500 przedstawicieli kadry zarządzającej jedynie 17 proc. respondentów planuje zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni biurowej. W związku z pandemią i wprowadzoną przez wielu pracodawców zmianą trybu pracy na home-office rozwinął się z kolei nowy trend w postaci rosnącej liczby ofert i umów podnajmu.

Przyjrzeliśmy się ofercie biur w ścisłym centrum Warszawy, które znaleźć można w serwisie nieruchomości www.propertystock.pl. Ofert nie brakuje – tylko w lipcu 2021 roku jest ich tu ponad 5 000. Które z nich są warte uwagi?

Elegancka biurowa kamienica przy Pl. Politechniki

Biuro o pow. 145m2 w eleganckiej, całkowicie skomercjalizowanej kamienicy w pobliżu Placu Politechniki. Moduł biurowy składa się z 2 pokoi biurowych i otwartej powierzchni, aneksu kuchennego i toalety. Kamienica po generalnym remoncie, wykończona w wysokim standardzie z użyciem materiałów najwyższej jakości.

Powierzchnia: 145 m2

Cena: 13 050 zł

