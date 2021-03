Poczucie zespołowości trudno zbudować pracując z domu

Większość firm planuje stopniowy powrót do biur – mówi Małgorzata Fiedorczuk, wicedyrektor w dziale People and Organisation firmy doradczej PwC. – Dominuje trend, by połączyć pracę zdalną i pracę z biura, a samo biuro przystosować do zadań związanych ze współpracą, spotkaniami, poznawaniem się, nie stawiając już na tworzenie miejsc pracy indywidualnej.

Pandemia zmieniła biurową rzeczywistość. Po okresie, kiedy biura niemal w całości przeszły na pracę zdalną, coraz więcej firm decyduje się jednak na stopniowy powrót do biur stacjonarnych i funkcjonowanie w różnych modelach hybrydowych. Dlaczego firmy decydują się na powrót pracowników do biur?

Małgorzata Fiedorczuk: Praca w trybie home-office w ubiegłym roku dominowała w wielu biurach. Nie da się natomiast ukryć, że praca zawodowa to wykonywanie wielu różnych czynności, które inaczej sprawdzają się w warunkach biurowych, a inaczej w domowych. Czynności wskazywane jako te, które zdecydowanie lepiej wykonuje się w biurze, to wszelkiego rodzaju zadania związane ze współpracą, pracą kreatywną, działaniem w grupie czy budowaniem relacji. Inne aspekty dotyczą takich kwestii jak szkolenia czy spotkania z klientami – to aktywności, które w trybie home-office idą nam dużo gorzej. Warto też wspomnieć o ważnej roli samego fizycznego biura w budowaniu atmosfery, poczucia zespołowości czy przynależności. Kulturę organizacji dużo trudnej jest tworzyć w momencie, gdy każdy z pracowników znajduje się w swoim własnym domu.

Drugi trend, który ma wpływ na stopniowy powrót pracowników do biur, wiąże się z tym, że jako społeczeństwo żyjemy z koronawirusem już rok. O ile pierwszy lockdown, w marcu 2020 roku, zastał nas w relatywnie lepszym stanie psychicznym, o tyle z czasem doskonale widać, że tzw. well-being pracowników się pogarsza. Coraz więcej pracowników szuka pomocy psychologicznej, co też dobrze widać po tym, jakie benefity są obecnie coraz częściej oferowane. Pomoc psychologiczna czy psychiatryczna pojawia się w pracowniczych pakietach medycznych. Mówiąc wprost, część pracowników ma dosyć siedzenia w domu i chce chodzić do biura po to, by zachować higienę psychiczną.

Jaki model pracy biurowej ma szansę przyjąć się w dłuższej perspektywie i dlaczego?

Bardzo duża część pracowników, ale i pracodawców przyzwyczaiła się do tego, że praca jest wykonywana w domu. Jest to bardzo wygodna forma pracy, która oszczędza pracownikowi czasu na dojazdy, daje większy komfort przy zadaniach indywidualnych. Z punktu widzenia pracodawcy zaletą jest jej niewątpliwie niższy koszt. Ale z powodów, o których mówiłam już wcześniej, większość pracowników i pracodawców myśli jednak o tym, by przynajmniej częściowo do biur wrócić.

