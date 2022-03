Pod skrzydła MVGM trafił Carbon Tower grupy Cavatina Holding

MVGM, europejski lider w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, pozyskał nowy mandat zarządczy we Wrocławiu. Pod skrzydła MVGM trafił Carbon Tower, budynek biurowy klasy A należący do grupy Cavatina Holding.

MVGM będzie świadczyć pełne spektrum usług zarządzania powierzoną nieruchomością – od sprawnego przejęcia opieki nad budynkiem, przez utrzymywanie jak najlepszych i efektywnych relacji z najemcami, po optymalizację serwisową i kosztową.

MVGM będzie również odpowiadać za nadzór nad kwestiami technicznymi, operacyjnymi, administracyjnymi i finansowymi w budynku.

MVGM jest dostawcą usług zarządzania nieruchomościami w Warszawie i jednocześnie kontynuuje ekspansję na rynkach regionalnych.

- Przejęcie w zarządzanie Carbon Tower wpisuje się w naszą strategię umacniania pozycji MVGM w miastach regionalnych. To już kolejna nieruchomość, która zasiliła nasze wrocławskie portfolio w ostatnim czasie. Łącznie, 8 obiektami biurowymi o powierzchni blisko 105 000 mkw., zarządza kilkuosobowy zespół doświadczonych ekspertów. Włączenie Carbon Tower do naszego portfolio potwierdza fakt, że MVGM jest wysoce wyspecjalizowanym, świadczącym najwyższej jakości usługi, zarządcą nowoczesnych budynków biurowych - komentuje Łukasz Mazurczak, dyrektor zarządzający MVGM.

Carbon Tower to 15-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A, który oferuje 19 tys. mkw. nowoczesnej i komfortowej powierzchni do pracy. Zlokalizowany jest w sercu zachodniej, biznesowej dzielnicy Wrocławia, przy ul. Fabrycznej, ale w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych miasta, ul. Legnickiej i AOW oraz lotniska. Biurowiec uzyskał certyfikaty BREEAM na poziomie Very Good, a także WELL Health&Safety Rating. W obiekcie znajduje się rozbudowana infrastruktura rowerowa, liczne udogodnienia dla najemców oraz placówka medyczna.

Jako zarządca Carbon Tower będziemy wspierać właściciela budynku – Cavatina Holding w procesach podnoszenia jego wartości oraz wzmacniania relacji z poszczególnymi najemcami. Jesteśmy wyspecjalizowanym zarządcą z mocnym zespołem ekspertów doświadczonych w zarządzaniu nowoczesnymi obiektami biurowymi. Aktualnie w portfolio mamy prawie 900 tyś. mkw. biur, co najlepiej pokazuje skalę działalności MVGM w Polsce. Carbon Tower to biurowiec, który doskonale odpowiada na potrzeby najemców, jest ekologiczny, zapewnia wysoki standard powierzchni, a przeszklona fasada, która wyróżnia go spośród innych biurowców we Wrocławiu zapewnia niepowtarzalny, panoramiczny widok na miasto - dodaje Leszek Sybura, dyrektor działu Zarządzania Nieruchomościami Biurowymi i Magazynowymi MVGM.

Wrocławski biurowiec został oddany do użytku w połowie 2019 r. Budynek jest skomercjalizowany w 98 proc. W gronie najemców znajdują się m.in. Farutex, Mitsubishi Electric, Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy, Grupa Eneris, Lux Med, Idea Getin Leasing, Tenderhut, Arcadis, Prostep czy Selsey. W Carbon Tower można również skorzystać z biur serwisowanych Quickwork.