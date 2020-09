Pod znakiem nieruchomości. Przed nami trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W ostatnich latach – także podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego zastanawialiśmy się często nad coraz szybszym rozwojem technologii, które z kolei wymuszały tworzenie nowych modeli biznesowych, prowadząc do zaniku całych segmentów gospodarki i tworzenia nowych. Przy tym tempie zmian, trudno pokusić się o prognozy na najbliższe lata – jakie trendy będą dominować, jakie technologie podbiją rynek, a jakie okażą się jedynie sezonową nowinką. Co najważniejsze – jaki model biznesowy przyjąć, by jak najlepiej przygotować firmę do zmieniających się warunków.

Prognozy długoterminowe są obarczone jeszcze większym ryzykiem, tym niemniej Europejski Kongres Gospodarczy podjął to ryzyko i ostatniego dnia kongresu odbędą się sesje, podczas których paneliści zastanowią się (może podpowiedzą) jak będzie wyglądać przyszłość – i ta bliższa, i ta nieco odleglejsza.

Europejski Kongres Gospodarczy będzie też okazją do przyjrzenia się sytuacji w najbardziej poszkodowanych przez kryzys branżach. Ta debata będzie się toczyła na sesjach „Kultura, gospodarka, wartości” oraz „Turystyka, hotelarstwo, MICE”. Zobaczymy również jak pandemia wpłynęła na rynek nieruchomości – zarówno tych komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Dyskusja na ten temat będzie miała miejsce na panelach „Nieruchomości komercyjne w Polsce” oraz „Mieszkania 2020”.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym tradycją jest, że debaty dotyczą wszelkich dziedzin gospodarki. Nie mogło zatem zabraknąć naszej potęgi eksportowej, jaką jest przemysł spożywczy. Problemy tej branży będą omawiane podczas paneli „Branża spożywcza – przyszłość sektora” oraz „Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu”.

W panelu „Na karuzeli trendów” będą omawiane najbardziej obiecujące kierunki rozwoju nowej gospodarki. W ramach tej sesji odbędzie się prezentacja laureatów konkursu Start-up Challenge 2020.

