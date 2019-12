Podium Park w portfolio Globalworth

Transakcja zakupu Podium Park o wartości całkowitej około 134 mln euro to już piąta akwizycja Globalworth w Polsce w tym roku. Podium Park to zespół trzech połączonych ze sobą 11-kondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 55 000 mkw., który jako jeden z nielicznych projektów w Polsce posiada certyfikaty BREEAM na najwyższym możliwym poziomie - Outstanding. Deweloperem jest firma Podium Investment.

Pierwszy etap Podium Park został oddany do użytkowania w 2018 roku. W budowie znajdują się dwa pozostałe budynki, a zakończenie prac zaplanowano odpowiednio - na IV kwartał 2020 roku i IV kwartał 2021 roku. Cały projekt już teraz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem najemców, a zwłaszcza firm reprezentujących branżę IT oraz fintech. Swoje biuro w pierwszym budynku stworzył jeden z liderów fintech - brytyjski Revolut (ponad 5 300 mkw.). Do drugiego budynku w przyszłym roku wprowadzi się firma z branży IT – Ailleron, która zajmie blisko 9 000 mkw. Finalizowane są kolejne umowy z renomowanymi najemcami.

– Włączenie Podium Park do naszego portfolio jest kolejnym przykładem akwizycji polegającej na zakupie atrakcyjnego i nowoczesnego projektu znajdującego się częściowo w budowie. To również kolejna okazja do bliskiej współpracy Globalworth z firmami deweloperskimi. Rozważając zakup inwestycji w trakcie jej realizacji - czy to w Warszawie czy w miastach regionalnych - zawsze oceniamy jej potencjał pod kątem możliwości rozwoju społeczności najemców, lokalizacji budynków, ich jakości oraz rozwiązań ekologicznych. Podium Park nie tylko spełnia te wymogi, ale jest prawdziwym liderem nowoczesnych rozwiązań skupiających się na trosce o środowisko naturalne i komfort pracowników. Transakcja z Podium Investment stanowi bardzo mocne zakończenie roku dla Globalworth. W 2019 roku kupiliśmy oraz zabezpieczyliśmy umową przedwstępną pięć projektów biurowych o łącznej wartości docelowej około 590 mln euro po zakończeniu toczących się procesów budowlanych – mówi Łukasz Duczkowski, dyrektor ds. Inwestycji w Globalworth w Polsce.