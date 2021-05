Podsumowujemy sytuację na rynku biurowym w Polsce

W I kwartale całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wzrosły do ponad 6 milionów mkw. To oznacza, że stołeczny rynek biurowy osiągnął porównywalną skalę do Barcelony czy Wiednia – wynika z podsumowania opublikowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield.

Prognozowane odbicie gospodarki nastąpi w II kwartale, zaś wzrost gospodarczy w 2021 roku powinien wynieść 4,5 proc.

W I kwartale 2021 roku w Warszawie do użytku oddano ponad 167 100 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co stanowi blisko 50 proc. całkowitej powierzchni planowanej na 2021 rok.

Całkowita powierzchnia biurowa w Warszawie zrównała się z tą w Barcelonie czy Wiedniu.

Ożywienie polskiej gospodarki spodziewane w II kwartale 2021 roku

- W 2020 roku pandemia koronawirusa doprowadziła do pierwszej od 30 lat recesji w Polsce, a PKB naszego kraju skurczyło się o ok. 3,7 proc. Według prognoz Moody’s niekorzystne skutki kolejnej fali pandemii wywarły negatywny wpływ na gospodarkę również w I kwartale 2021 roku. Niemniej jednak już w II kwartale 2021 spodziewane jest jej ożywienie, a według wstępnych szacunków wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie około 4,5 proc. - mówi Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Pandemia miała również wpływ na rynek pracy - stopa bezrobocia pod koniec 2020 roku wyniosła 6,4 proc., co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do roku poprzedniego. Niemniej jednak już w czwartym kwartale spodziewać się można spadku stopy bezrobocia o ok. 1,0 pp., a trend spadkowy będzie również widoczny w kolejnym roku.

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 6 mln mkw.

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły ponad 6 milionów mkw., dzięki czemu rynek biurowy osiągnął porównywalną skalę do Barcelony czy Wiednia. W ostatnim kwartale w Warszawie do użytku oddano ponad 167 100 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co stanowi blisko 50 proc. całkowitej powierzchni planowanej na 2021 rok. Do największych projektów, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie, możemy zaliczyć: Skyliner (Karimpol – 48 500 mkw.), Generation Park Y (Skanska Property Poland – 44 200 mkw.) oraz pierwsza faza projektu Forest (HB Reavis – 18 500 mkw.).

Obecnie w Warszawie w budowie znajduje się blisko 405 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2021-2022. Według szacunków Cushman & Wakefield w 2021 roku ukończonych zostanie blisko 320 000 mkw., natomiast w 2022 roku – ok. 230 000 mkw.