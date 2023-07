Trend polaryzacji rynku elastycznych powierzchni biurowych, choć nie jest nowy, nasilił się w ciągu ostatnich dwóch lat w Europie Zachodniej. Z czasem będzie on obserwowany również w Polsce. Polega on na coraz większym zróżnicowaniu pod względem standardu powierzchni i kosztu jej wynajęcia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami i operatorami.

Najemcy starają się znaleźć najwyższej jakości biura w najbardziej pożądanych lokalizacjach. Dostępność takich biur jest ograniczona, co zwiększa rozpiętość między segmentem biur premium a biurami standardowymi. To zjawisko wpływa na cały rynek, w tym na poziom popytu oraz ceny powierzchni elastycznych.

Obecne stawki za jedno stanowisko pracy w biurze serwisowanym lub coworku w Warszawie to średnio 390 euro za miesiąc, podczas gdy w miastach regionalnych czynsze te wynoszą 260-340 euro. Wysoki popyt na powierzchnię serwisowaną w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii, które wpłynęły na wzrost opłat eksploatacyjnych, spowodował wzrost cen o 10 – 20% w stosunku do 2022 roku – komentuje Thomas Jodar, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, Savills, lider projektu Workthere w Polsce.

Na rynku nadal jest miejsce na tańsze elastyczne biura, ale jest na nim także wiele starszych obiektów wymagających modernizacji, co przekłada się na większą podaż dostępnej powierzchni w tym segmencie. To, w połączeniu z faktem, że pracodawcy coraz bardziej świadomie poszukują odpowiedniej nowej powierzchni, która spełniłaby wszystkie potrzeby pracowników, a jednocześnie często nadal korzystają z hybrydowego modelu pracy, oznacza wyzwania dla segmentu biur z niższej półki. Pojawianie się nowych graczy, zwłaszcza z perspektywy wynajmujących, to dodatkowy czynnik, który wpływa na dynamikę rynku i nieuchronnie zwiększy presję na tańsze obiekty.

Rynek elastycznych powierzchni biurowych dynamicznie się rozwijał w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale również on odczuwał skutki szerszych wyzwań ekonomicznych. Operatorzy jednak wyciągnęli wnioski ze swoich doświadczeń w czasie pandemii i zwracają większą uwagę na zachowanie elastyczności i możliwość szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Powszechnie uważa się, że w trudniejszych czasach lepiej radzą sobie skrajne segmenty rynku, tj. operatorzy powierzchni luksusowych i tańszych, którzy mają bardziej „klarowną” ofertę i bazę klientów; to z kolei niekiedy wymusza na operatorach z tzw. średniego segmentu podjęcie działań, które pozwoliłyby im się wyróżnić. Jednak w sektorze elastycznych powierzchni biurowych to średni segment zyskuje na silnym popycie na biura z najwyższej półki. Z powodu braku równowagi pomiędzy podażą a popytem najemcy zwrócili się w kierunku biur o dobrym standardzie w średnim segmencie rynku. Przewidujemy, że ten trend się utrzyma, co będzie skłaniać wielu właścicieli nieruchomości w tym segmencie do modernizowania posiadanych obiektów, by móc sprostać rosnącemu popytowi.

Biura o wysokim standardzie nadal będą cieszyły się największym zainteresowaniem najemców, ale nie należy pomijać znaczenia dobrej obsługi klienta, zwłaszcza w średnim segmencie rynku, ponieważ może ona być czynnikiem decydującym o zawarciu transakcji. Sukces operatora w danej lokalizacji w tym segmencie może być uzależniony od możliwości utrzymania dotychczasowych klientów, odpowiedniego zarządzania procesem przedłużania umów oraz skutecznego ograniczania rotacji do minimum. Klienci, którzy są zadowoleni z danej powierzchni i uważają warunki najmu za odpowiednie, najczęściej pozostaną w dotychczasowej lokalizacji, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń. Zbyt często jednak niektórzy operatorzy niewłaściwie podchodzą do kwestii przedłużania umów.

Firmy dopiero wchodzące na polski rynek, chętnie wybierają powierzchnie flex. Pozwala im to skalować biznes szczególnie w początkowej fazie działalności. Dostrzegamy też trend, że część firm pozostaje na powierzchniach elastycznych nawet wówczas, kiedy projekt nabrał już rozpędu i stabilizacji. Dodatkowo duże korporacje coraz częściej decydują się przy nowych projektach na powierzchnie flex, jako stałą część ich strategii dotyczącej nieruchomości. Wpływa na to m.in. możliwość ograniczenia wydatków na aranżacje biura oraz możliwość podpisania umowy na rok lub dwa, zamiast, jak ma to miejsce w przypadku biur tradycyjnych, na okres 5 – 7 lat – dodaje Thomas Jodar.

Operatorzy elastycznych biur mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość, ale nie powinni popadać w samozadowolenie. Przed nimi realna szansa na umocnienie swojej pozycji na rynku biurowym dzięki dostosowywaniu się do nieustannie zmieniających się modeli pracy. W tym procesie kluczowym obszarem, który należy uwzględnić, są kwestie związane z ESG. Poznanie danych na temat zużycia energii, oddziaływania powierzchni biurowej i możliwości poprawy warunków z perspektywy ESG będzie niezwykle istotne w procesie przyciągania i utrzymywania klientów.

Autor: Thomas Jodar, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, Savills, lider projektu Workthere w Polsce