Pokój do relaksu to za mało. Jak zmieniają się oczekiwania najemców

To nie przypadek, że firmy prześcigają się w designerskich wizualnie i funkcjonalnie pomysłach na aranżację biur. Dziś sam tylko relax room to może być za mało - w wywiadzie dla PropertyNews.pl mówi Sergiusz Gniadecki, inwestor 3T Office Park, największego realizowanego obecnie projektu biurowego w Gdyni, prezes zarządu w 3T Office Park.

Jaką rolę w rozwoju miasta odgrywają inwestycje biurowe? I jak zmienia się rola dewelopera w budowie nowoczesnego ośrodka miejskiego?

Rozwój miast idzie ramię w ramię z rozwojem rynku biurowego. Obie strony współdziałają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, uzupełniają się i wzajemnie napędzają. Właścicielom biurowców i ich najemcom zależy na atrakcyjnym mieście, ale ono jest atrakcyjne również dlatego, że powstają w nim biurowce. Zresztą one coraz częściej nie są już tylko miejscem pracy, ale też miejscem spotkań „po godzinach” czy załatwiania codziennych spraw. Jako takie muszą precyzyjnie wpisywać się w tkankę miasta – tworzyć lub dopełniać ofertę funkcjonalną swoich dzielnic i dopasowywać się do nich architektonicznie.

Inny aspekt relacji miasto-biurowiec świetnie widać na przykładzie szkolnictwa wyższego. Najemcy potrzebują dostępu do wykwalifikowanych kadr, także posługujących się różnymi językami obcymi, więc chętnie otwierają biura w silnych ośrodkach akademickich, a takim jest Trójmiasto. Z kolei decyzja młodych ludzi o wyborze kierunku studiów i konkretnej uczelni powiązana jest z możliwościami, które daje lokalny rynek pracy. W tym przypadku oczywista jest więc korelacja pomiędzy biurowcami i ich najemcami a miastem.

A jak zmieniają się oczekiwania najemców wobec biurowców?

Można powiedzieć, że pakiet oczekiwań najemców wobec biurowców jest w ostatnich latach stały. Zawsze króluje lokalizacja, a więc kluczowy element z punktu widzenia pracowników, choć oczywiście widoczne są pewne trendy. Niewątpliwie do niektórych czynników firmy przykładają w pewnych okresach większą wagę niż do innych.

Podam przykład. Dziś w wielu branżach, czy wręcz w środowisku biznesowym jako takim, ważnym tematem jest ekologia. O tym jest głośno, choć nie jest to sprawa, która pojawiła się nagle. Ale skoro coraz częściej silnie eksponowaną misją firm jest dbałość o środowisko naturalne, to ma to oczywiście przełożenie na podejście do powierzchni biurowej. Najemcy oczekują energooszczędnego biura, które z jednej strony pozwala na optymalizację kosztów, a z drugiej jest po prostu „zielone”. I dla najemców ważne jest potwierdzenie, że ich przyszłe biuro spełnia tego rodzaju standardy. W przypadku 3T Office Park gwarancją tego jest m.in. certyfikat BREEAM Interim na poziomie „Excellent”. Podejście eko jest oczywiście szersze i oznacza także np. dostęp do udogodnień czy promocji alternatywnych do samochodu środków transportu. W odpowiedzi na takie oczekiwania w 3T Office Park zaplanowaliśmy plaltformy car- i bike-sharingu, 250 miejsc dla rowerów, a także szatnie z prysznicami dla ich użytkowników.

1

2

3