Pokolenie Z w biurach. Co dają pracodawcy i czego szukają?

Każdy pracownik, niezależnie od wieku, płci czy doświadczenia, wnosi do firmy inną perspektywę. Praca z młodymi ludźmi, którzy dopiero rozpoczynają karierę, pozwala spojrzeć na środowisko i kulturę pracy oczami osób, które nie mają jeszcze utartych ścieżek i nawyków zawodowych. Jaką wartość niesie to dla pracodawcy? O przedstawicielach pokolenia Z oraz współpracy z nimi opowiada menedżer HR w polskim oddziale Cushman & Wakefield, Anna Trochim.

Każdy człowiek jest indywidualnością, a szufladkowanie poszczególnych pokoleń i działanie według utartych schematów może być dla organizacji pułapką. Jednak ze względu na zmiany wynikające z transformacji społecznej, technologicznej i ekonomicznej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, obserwujemy pewne ogólne prawidłowości dotyczące różnic światopoglądowych oraz odmiennych oczekiwań nowych pokoleń, które w przyszłości będą mieć istotny wpływ na rozwój organizacji.

- Przedstawiciele pokolenia Z, pracujący w polskim oddziale Cushman & Wakefield, stanowią 6 proc. wszystkich pracowników. Wszyscy dołączyli do nas na przestrzeni ostatnich 3 lat i znajdują oni zatrudnienie w różnych obszarach firmy. Dużą część stanowią pracownicy obszaru finansowego z bardzo silnymi kompetencjami analitycznymi, ale reprezentanci tej generacji są również obecni w działach administracji, marketingu, a także w działach transakcyjnych - opowiada Anna Trochim.

Jak dodaje, zatrudnienie młodych ludzi, którzy dopiero kształtują swoje ścieżki zawodowe, wnosi do firmy nowe spojrzenie na procesy i kulturę organizacyjną. Przedstawiciele młodego pokolenia charakteryzują się odwagą w dzieleniu się swoimi spostrzeżeniami i jasno komunikują swoje oczekiwania, co z jednej strony jest dla nas, jako organizacji, wielką szansą na dalszy rozwój, ale z drugiej strony – stanowi nierzadko duże wyzwanie.

- W pozyskiwaniu pracowników w dużej mierze stawiamy na networking, podobnie jest z rekrutacją w przypadku pokolenia Z. Głęboko wierzymy w moc rekomendacji, a pomaga nam w tym program poleceń pracowniczych, choć największe znaczenie ma przekonanie naszych pracowników, że warto z nami pracować. Bardzo ważnym elementem jest budowanie świadomości marki pracodawcy. Robimy to poprzez obecność w mediach społecznościowych – w kanałach, które są na co dzień odwiedzane przez przedstawicieli młodego pokolenia. Dodatkowo współpracujemy z uczelniami oraz wspieramy akcje charytatywne – to wszystko bazuje jednak na fundamencie, który w ramach organizacji stale budujemy wspólnie ze wszystkimi pracownikami, czyli na kulturze otwartości i różnorodności - podkreśla ekspertka.