Nie znają życia bez internetu, często zmieniają pracę, chcą zmieniać świat - na rynku pracy zadomawia się pokolenie Z, urodzone po 1995 r. Joanna Kucharska, odpowiedzialna za HR w Sii Poland, uważa, że dzięki niemu konkurencyjność firm może wzrosnąć.

Sii zatrudnia ponad 6 500 specjalistów usług IT, inżynierii i BPO w Polsce.

- Wraz z rozpoczęciem życia zawodowego Zetek, na rynku pracy spotykają się trzy różne pokolenia. Sytuacja ta, postrzegana często jako duże wyzwanie dla pracodawców, stwarza jednak również nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej - zauważa Joanna Kucharska odpowiedzialna za HR w Sii Poland.

– Spójrzmy na tę sytuację jak na szansę, a nie wyzwanie. Mówi się przecież, że warunkiem innowacji, czyli tego, co jest teraz ważne, żeby przetrwać, być konkurencyjnym, jest różnorodność, wykorzystanie synergii – przekonuje Joanna Kucharska.

– Ta mieszanina pokoleń, osób starszych stażem, ale bardziej doświadczonych z osobami młodszymi, innym podejściem do życia, to świetna baza do tego, żeby spojrzeć na tę sytuację, jak na coś, co może dać nam naprawdę podwojony efekt – zauważa ekspertka.

