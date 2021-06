Polacy chcą pracować z biur kilka dni w tygodniu

Pomimo ciągle trwającej pandemii koronawirusa, ponad połowa Polaków chciałaby przychodzić do biura codziennie lub przynajmniej 3-4 razy w tygodniu.

W biurze szczególnie cenimy sobie możliwość pracy w osobnych pomieszczeniach czy dobrze wyposażoną kuchnię firmową.

Z kolei dezynfekcja przestrzeni biurowych czy bezdotykowe rozwiązania zmniejszyłyby nasze obawy dotyczące potencjalnego zarażenia koronawirusem.

Badania przeprowadzono na zlecenie spółki biurowej Skanska. Wzięli udział pracownicy biurowi z różnych firm z Polski, Rumunii, Czech i Węgier.

Jak pokazują wyniki badania, co drugi Polak pracuje obecnie w biurze codziennie, a 15 proc. respondentów – trzy lub cztery dni w tygodniu. Jedynie 16 proc. badanych przyznało, że wykonuje swoje obowiązki zawodowe tylko w domu.

Pomimo nieuniknionych zmian w modelu pracy, spowodowanych pandemią, zdecydowanej większości polskich pracowników biurowych nie odpowiada praca z domu w pełnym wymiarze. Polacy - zapytani o preferowany model pracy – najczęściej spośród wszystkich badanych nacji, wskazali wykonywanie swoich obowiązków właśnie z biura. Ponad połowa z nich docelowo chce pracować tam prawie codziennie: 27 proc. przez cały tydzień, a 25 proc. – trzy lub cztery dni w tygodniu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co zachęca nas do powrotu do biur?

Polacy zapytani o główne motywatory powrotu do pracy w biurze, wskazywali przede wszystkim na możliwość korzystania z potencjalnych benefitów oferowanych przez pracodawców w zakresie posiłków, np. w postaci zniżek w biurowych kantynach (39 proc. wskazań). Bardzo ważną zaletą jest również możliwość pracy w zamkniętym pomieszczeniu (28 proc.) czy odpowiednio wyposażona kuchnia firmowa z dobrą kawą, herbatą, owocami, jogurtami czy zdrowymi przekąskami (26 proc.). Co czwarty respondent z Polski wskazał również dużą rolę standardu powierzchni biurowych, w tym jakość oświetlenia, cyrkulację powietrza, ekologiczne wyposażenie i materiały wykorzystane do urządzenia biura.

Uczestnicy badania wskazywali także elementy, które ich zdaniem tworzą idealne biuro, ułatwiają im pracę i czynią ją bardziej efektywną. Najwięcej osób wskazało na oświetlenie, które nie powoduje zmęczenia oczu (32 proc. wskazań), oddzielne pomieszczenia do pracy oraz wysokiej jakości sprzęt IT (po 30 proc. wskazań).