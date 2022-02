Polish Agro zadomowi się w gdańskiej Olivia Centre

Spółka jednej z największych grup kapitałowych na europejskim rynku rolnym otwiera swoje biuro w Olivia Centre w Gdańsku. Równocześnie z otwarciem rusza rekrutacja do wszystkich działów firmy. Polish Agro jest częścią grupy DAVA Agravis International A/S. Wchodzące w jej skład firmy należą do liderów rynku rolnego w swoich krajach i działają głównie w regionie basenu Morza Bałtyckiego.

Na terenie Polski Polish Agro działa od 2013 r.

Główny profil jej działalności koncentruje się na handlu nawozami, środkami ochrony roślin oraz nasionami.

– Otwarcie nowego biura w Trójmieście to kolejny naturalny krok na drodze naszego rozwoju. Wybór, który padł na Gdańsk uzasadniony jest przede wszystkim faktem, iż porty Gdańsk i Gdynia od początku są naszymi kluczowymi punktami na mapie zarówno exportu płodów rolnych, jak i importu nawozów – wyjaśnia Norbert Sztolc, dyrektor sprzedaży w Polish Agro.

– Duża aglomeracja jaką jest Trójmiasto dysponuje dobrze wykształconym kapitałem ludzkim z chęcią tworzenia, na który stawiamy przede wszystkim w naszej organizacji - podkreśla Norbert Sztolc.

Więcej niż przestrzeń biurowa

- Otwarcie biura przez spółkę z segmentu rolnego pozwala podkreślić potencjał Olivii w bardzo zróżnicowanych segmentach rynku – podkreśla Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre.

- Transakcja ta pozwala unaocznić wyjątkowy potencjał kooperacji jaką niesie ze sobą otwarcie biura w gdańskim centrum biznesowym. To nie tylko bliskość portu i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, ale również grupa partnerów, którzy w środowisku Olivii świadczą wsparcie dla takich podmiotów jak Polish Agro: firm rekrutacyjnych, całego sektora IT, logistycznych i BSS. Nasze analizy wskazują, że uśredniając firmy z Olivia Centre współpracują z co najmniej dwiema innymi firmami mającymi tutaj swoje biura – wyjawia pełnomocnik zarządu.