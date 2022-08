Polityka ESG w dobie kryzysu energetycznego

Termin ESG (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) obejmuje zakres 3 czynników, które stanowią ramy tworzenia pozafinansowych analiz przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Firmy wdrażają politykę ESG, by komunikować z otoczeniem rynkowym m.in. inwestorami, kontrahentami, obecnymi i potencjalnymi pracownikami czy instytucjami finansowymi działania podejmowane w przytoczonych obszarach.

Posiadanie polityki ESG w firmie do niedawna traktowano wyłącznie wizerunkowo. W ostatnich latach proces zmiany w kierunku praktycznych wdrożeń i badania parametrów drastycznie przyśpieszył. Po pierwsze poziom świadomości na temat konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym przekroczył swój punkt krytyczny i znalazł swoje praktyczne rozwiązania na poziomie kamieni milowych wdrożeń w poszczególnych państwach oraz organizacjach, a to z kolei przyczynia się do wprowadzania konkretnych regulacji i rozwiązań, znajdujących odzwierciedlenie w wynikach finansowych przedsiębiorstw. Po drugie świadomość pracowników poszczególnych podmiotów w łańcuchu produkcji i dostaw znacząco wzrosła, szczególnie w dobie kryzysu energetycznego, ale też w kontekście polityki zatrudnienia. Po trzecie COVID przyczynił się do szerokiego zastosowania rozwiązań m.in. w obszarze zarządzania, praktykowanych do tej pory niszowo lub w najbardziej rozwiniętych organizacjach. Te wszystkie elementy spowodowały rozpoczęcie procesów wdrożeniowych w obszarze ESG, który w prowadzeniu biznesu urósł do rangi strategicznego.

Obecnie, w ślad za deklaracjami troski o środowisko i otoczenie przedsiębiorstwa, iść muszą konkretne działania. Firmy coraz bardziej restrykcyjnie rozliczane są ze swojej działalności i oceniane pod kątem ograniczenia szkodliwych emisji, wykorzystywania surowców wtórnych, zrównoważonego transportu oraz redukcji zużycia energii i inwestowania w źródła odnawialne. Te dwa ostanie aspekty zielonego biznesu w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia.

Kryzys i widmo ograniczenia dostaw

Podwyżki cen energii, które przez ostatnie miesiące spędzały sen z powiek przedsiębiorcom i konsumentom, dziś okazują się tylko wierzchołkiem góry lodowej. Cała Europa nerwowo przygotowuje się na wynikające z sytuacji geopolitycznej ograniczenia w dostawach prądu. Zmniejszony import gazu przez Nord Stream 1 i wstrzymanie jego przesyłu przez gazociąg Jamalski oraz ropy przez rurociąg Przyjaźń niepokoją nie tylko biznes. Trwająca wojna na Ukrainie oraz wprowadzane sankcje, takie jak embargo na rosyjski węgiel, sprawiają, że kryzys energetyczny nie jest już wizją ale rzeczywistością. Wiele firm już teraz analizuje aktualne zużycie energii elektrycznej w kontekście efektywności energetycznej swojej działalności i obiera kierunek samowystarczalności.

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach biurowych i produkcyjnych staje się popularną praktyką przedsiębiorstw, które w dobie wzrostu cen energii szukają skutecznego sposobu na redukcję kosztów utrzymania nieruchomości, a tym samym umożliwiają włączenie się w proces światowej transformacji energetycznej. Z kolei magazynowanie energii z nadprodukcji to sposób na zabezpieczenie firmy w sytuacji globalnej destabilizacji źródeł zasilania.

- Fotowoltaika staje się dla wielu przedsiębiorców w dzisiejszych czasach szansą na utrzymanie stabilności finansowej. Produkcja energii własnej, przy dobrze przeprowadzonym audycie energetycznym, hydroizolacyjnym i konstrukcyjnym budynku, a na podstawie tego właściwie zaprojektowanej instalacji PV, pozwala znacząco zredukować koszty związane ze zużyciem prądu - mówi Roman M. Meysner, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Seleny ESG. - Dzięki temu, że Selena ESG działa w modelu „Zaprojektuj i Wybuduj”, podmioty posiadające obiekty przemysłowe, magazynowe czy handlowe z niewykorzystywaną do tej pory powierzchnią dachów mogą zlecić realizację instalacji jednemu wykonawcy, co skraca czas oddania inwestycji.

Europa mówi „sprawdzam!”

Ci, którzy wcześniej wdrażali rozwiązania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju są o krok do przodu, pozostali będą musieli równać. Już nie tylko kierowani kryzysem, ale również ustawodawstwem.

– Obligatoryjna sprawozdawczość europejskich firm w zakresie zrównoważonego rozwoju to dziś fakt – mówi Roman M. Meysner, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Seleny ESG. – W czerwcu tego roku Parlament Europejski osiągnął porozumienie dotyczące wymogów takiego raportowania, narzucając przy tym krótki i restrykcyjny termin jego wdrożenia, przypadający na 2024 rok. Dla wielu przedsiębiorców, również w Polsce, to wyzwanie, aby przejść od idei do działania. Choć obecne deklaracje dotyczą dużych firm, to przełożenie regulacji na inne przedsiębiorstwa jest w mojej ocenie jedynie kwestią czasu. – dodaje.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i osiągające co najmniej 40 milionów euro obrotów, zostaną zobowiązane do ujawnienia wpływu prowadzonej działalności na środowisko oraz ludzi. Jednocześnie te regulacje będą stanowiły podstawy dla opracowania globalnych standardów oceny działań z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Transparentna polityka ESG to również istotna wartość w kontaktach biznesowych i pozyskiwaniu zarówno partnerów, jak i klientów. Firmy funkcjonujące już w modelu wpisującym się w ramy zielonego ładu nie ograniczają tej idei tylko do siebie, ale rozszerzają ją na dostawców i podwykonawców, oczekując od nich tych samych standardów.