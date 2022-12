Wspólne przedsięwzięcie Grupy Polsat Plus oraz HB Reavis dotyczy fragmentu Portu Praskiego położonego bezpośrednio przy ulicy Sokolej, Zamoyskiego oraz stacji II (i przyszłej III) linii metra „Stadion Narodowy”. To doskonale skomunikowany teren o powierzchni 4 ha.

HB Reavis wnosi do spółki celowej międzynarodowy know-how i doświadczenie w projektach wielofunkcyjnych o różnej skali, które firma zrealizowała m.in. w Warszawie, Bratysławie, Budapeszcie, Berlinie i Londynie. Całość inwestycji o charakterze biurowo-usługowym w Porcie Praskim planowana jest z myślą o jak najlepszym wpisaniu się w lokalny kontekst tej części Warszawy.

Podkreśla, że biorąc pod uwagę rozwiązania komunikacyjne, tereny Portu Praskiego to jedna z najlepszych działek w Warszawie, której zagospodarowanie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całej dzielnicy.

Port Praski to absolutnie unikalna inwestycja w skali Europy. To fantastyczna wiadomość, że w części przeznaczonej pod zabudowę komercyjną to właśnie HB Reavis jest naszym partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia - dodaje Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii, Grupa Polsat Plus.