Polska i Czechy nadal z największą płynnością w regionie. Ograniczeniem jest wielkość poszczególnych aktywów

Inwestorzy nadal dysponują bardzo dużą ilością kapitału alokowanego na inwestycje w stosunku do dostępnych produktów inwestycyjnych.

Z tego względu eksperci Cushman & Wakefield przewidują, że wraz ze zmniejszaniem się poczucia niepewności wolumeny transakcji inwestycyjnych zaczną ponownie wzrastać.

Poszczególne rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się zróżnicowaną dynamiką – pod względem stopnia aktywności lokalnych inwestorów i wielkości kapitału, jakim dysponują, a także wskaźników popytu i podaży na rynkach inwestycyjnych i najmu.

Polska i Czechy nadal wyróżniają się największą płynnością, przy czym ograniczeniem w przypadku Czech jest brak produktów instytucjonalnych, a w Polsce – wielkość poszczególnych aktywów (przynajmniej w sektorze biurowym) oraz ryzyko związane z aktywami starszymi lub wchodzącymi w cykl najmu. Zdaniem ekspertów większa jasność przy ocenie ryzyka (na rynku najmu) oraz rosnąca presja na lokowanie kapitału przyczynią się do sfinalizowania większej liczby transakcji. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się obecnie sektor nieruchomości magazynowych.

- Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się obecnie sektor nieruchomości magazynowych. Mieszkania na wynajem nadal przyciągają uwagę, ale wolumeny transakcji w tym segmencie mogą zbliżyć się do notowanych w sektorze biurowym i magazynowym dopiero za jakiś czas. W przypadku nieruchomości handlowych możliwy jest spadek wartości – mówi Jeff Alson, Cee Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Polska

Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce w I kw. 2021 roku wyniósł 1 mld euro i był o ok. 40% niższy w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2020, ale o 26% wyższy niż w I kw. 2019 roku. Ponad połowę tej kwoty zainwestowano w sektorze nieruchomości biurowych, a wśród największych transakcji warto odnotować sprzedaż kompleksu Neopark na warszawskim Mokotowie, biurowca Biura przy Willi w Browarach Warszawskich, budynku NEON w Trójmieście oraz sprzedaż portfela nieruchomości biurowych przez Grupę Buma. Na drugim miejscu znalazł się sektor nieruchomości logistycznych z ok. 29-procentowym udziałem w całkowitym wolumenie inwestycyjnym. Udział sektora handlowego wyniósł ok. 17%, a złożyły się nań transakcje sprzedaży portfela nieruchomości przez Tesco oraz Galerii Pestka, a także zbycie aktywów należących do spółki Chariot. Według prognoz, drugi kwartał br. upłynie pod znakiem ostrożności wśród inwestorów i na przygotowaniach do uruchomienia procesów sprzedaży, które mogą zostać sfinalizowane w trzecim lub czwartym kwartale.