Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych: w dialogu publicznym i w projektach rządowych nie zostały wystarczająco uwzględnione opinie deweloperów, właścicieli i inwestorów

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) reprezentuje 50 podmiotów tej branży. Są to deweloperzy biurowi, magazynowi i handlowi, zarządcy i właściciele nieruchomości, inwestorzy instytucjonalni oraz firmy doradcze. Wszystkie te firmy spodziewają się spowolnienia i znacznych problemów z powodu zatrzymania lub znaczącego ograniczenia funkcji obiektów. W budynkach biurowych pracuje obecnie mniej niż 40 proc. użytkowników powierzchni. W związku w wysoką absencją pracowników budowlanych (wzrost o 25 proc.) oczekiwane są opóźnienia w budowach oraz kary umowne za brak wydania powierzchni najemcom. 20 i 22 marca PINK wystosował dwa listy do Ministerstwa Rozwoju, w których - w imieniu swoich członków – odniósł się do projektu Tarczy Antykryzysowej. Zdaniem PINK, zarówno w dialogu publicznym, jak i projektach proponowanych przez Rząd, nie zostały wystarczająco uwzględnione opinie deweloperów, właścicieli i inwestorów. Przewaga postulatów najemców i użytkowników budynków zaburza proporcje potrzeb oraz nie oddaje pełnego obrazu wyzwań dla całego rynku.

- Perspektywa właścicieli, inwestorów i zarządców, powinna być naszym zdaniem mocniej reprezentowana w dialogu na rzecz stabilizacji sytuacji w branży. To pozwoli na równe i proporcjonalne reprezentowanie stanowisk wszystkich uczestników rynku. Tylko w ten sposób będziemy mogli wypracować dobre i zrównoważone rozwiązania dla całego rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce – rynku, który jest jednym z kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki oraz jednym z filarów jej ponownego wzrostu w przyszłości - mówi Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Operacyjna PINK.

Jak wskazuje PINK, każdy z uczestników rynku ponosi swoje ryzyka i ma podobne odpowiedzialności wobec swoich pracowników, klientów, partnerów i inwestorów.

- Zebrane przez PINK informacje wskazują na poważne skutki ekonomiczne w postaci dodatkowych kosztów, spowolnień i trudności w codziennym prowadzeniu biznesu. Z drugiej strony, zarządcy i właściciele budynków stoją pod presją nowych, szczególnych wymagań najemców. Z pełnym zrozumieniem przyjmujemy sytuację sektora handlowego, jednak do pełnego obrazu sytuacji rynku konieczne jest włączenie perspektywy właścicieli, deweloperów oraz firm zarządzających nieruchomościami. Nieruchomości biurowe czy magazynowe również są istotną częścią rynku i muszą być adresowane w debacie publicznej - mówi Agnieszka Jachowicz.

Dlatego PINK skierował do rządu szereg propozycji rozwiązań w zakresie spraw pracowniczych, ZUS, zapewnienia płynności oraz dostępu do finansowania i zobowiązań publiczno–prawnych. Po zapoznaniu się z rządową tarczą antykryzysową PINK zwraca uwagę, że oparcie części przepisów pomocowych na kryterium spadku przychodów nie wystarczy do zachowania płynności finansowej i utrzymania zatrudnienia – co jest głównym celem branży.

Wśród najistotniejszych propozycji PINK, które nie znalazły się w tarczy antykryzysowej są:

Relacje pracodawca – pracownik

- utworzenie nowego instrumentu w ramach pomocy publicznej, który powinien dotyczyć przestojowego, redukcji etatów, pomocy starosty, tak żeby wysokość tej pomocy mogła być wyższa niż 200 tys. euro. Działanie to uzasadnione jest rozluźnieniem zasad pomocy publicznej przez Komisję Europejską.