Jeden z dyrektorów Societe Generale w regionie Europy Środkowej i Wschodniej powiedział publicznie, że francuski bank rozważa otwarcie w Warszawie centrum usług, w którym zatrudni tysiąc osób - pisze pb.pl.

Warszawskie centrum usług ma być pierwszą fazą inwestycji. Niewykluczone jest otwarcie drugiego, podobnej wielkości w innym mieście, np. Krakowie, we Wrocławiu czy w Poznaniu. Podobno jest szansa na 1-2 tys. etatów. Polska konkuruje z Rumunią i Czechami, gdzie Societe Generale również ma centra SSC. Nasz kraj jest pierwszy na liście. Tymczasem biuro prasowe polskiego oddziału Societe Generale dementuje tę informację - czytamy w pb.pl.

Największa instytucja finansowa w Europie

Polski oddział Societe Generale świadczy usługi w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Należy do grupy Societe Generale, jednej z największych i najstarszych instytucji finansowych na świecie. Założony w 1864 r. bank Societe Generale jest obecnie jedną z największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Societe Generale zatrudnia 117 tys. osób, oferując swoje usługi i produkty ponad 25 milionom klientów na całym świecie.

Societe Generale Corporte & Investment Banking to jeden z filarów Grupy Societe Generale, działającej w oparciu o model banku uniwersalnego. SG CIB wspiera gospodarkę, odgrywając kluczową rolę jako pośrednik, oferując szeroki dostęp do rynków i finansowanie dla emitentów oraz nowoczesne rozwiązania dla inwestorów.

Societe Generale w kompleksie Studio

Polski oddział Societe Generale jest jednym z najdłużej działających banków zagranicznych na polskim rynku, po przełomie w 1989 r. Swoją działalność w segmencie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej rozpoczął w 1992 r., szybko stając się czołowym partnerem dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i sektora publicznego.

Na początku 2024 r. polski oddział Societe Generale i należąca do francuskiego banku spółka SG Equipment Leasing Polska, przeprowadzą się do biurowca B w kompleksie Studio przy ul. Prostej w Warszawie.

Obecnie świadczy usługi za pośrednictwem oddziału w Warszawie oraz biur regionalnych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Dwustuosobowy zespół przygotowuje zindywidualizowane rozwiązania finansowe, opierając się na międzynarodowym doświadczeniu w obszarach bankowości inwestycyjnej, finansowania i rynków kapitałowych.

Wiemy, że na początku 2024 r. polski oddział Societe Generale i należąca do francuskiego banku spółka SG Equipment Leasing Polska, przeprowadzą się do biurowca B w kompleksie Studio przy ul. Prostej w Warszawie. Realizowany przez firmę Skanska obiekt w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Norblina, zostanie oddany do użytkowania w sierpniu 2023 r.

