Polska trzecim największym rynkiem dla Shell w Europie pod względem zatrudnienia

4 400 specjalistów i nowe zadania - 15-lecie Shell w Krakowie. Fot. materiały inwestora









Dodano: 10 maj 2021 09:54

Shell Business Operations Kraków zatrudnia już ponad 4400 pracowników. To nie koniec rozwoju – działające w Polsce od 15 lat centrum rozpoczęło rekrutację specjalistów do trzynastej linii biznesowej – IT. Nowych stanowisk przybywa też m.in. w obszarze Corporate Relations, liczącym obecnie ponad 70 osób. Na razie 97% zespołu Shell w Krakowie pracuje zdalnie. Firma przygotowuje się na powrót kadry do biur.