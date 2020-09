Polski Holding Nieruchomości podsumował pierwsze półrocze

Obecnie PHN realizuje kilka dużych inwestycji takich jak: nowoczesny kompleks biurowo-handlowy Skysawa, atrakcyjnie zlokalizowane apartamenty Yacht Park, kameralny biurowiec Intraco Prime oraz Vis a Vis Wola na warszawskiej Woli.









W pierwszym półroczu 2020 r. skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej PHN wzrosła o ponad 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosła 37,2 mln PLN. W tym czasie przychody z najmu wzrosły o 13 proc. do 92,8 mln PLN, a zysk z najmu do 51,2 mln PLN. W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła zysk z działalności deweloperskiej, który wyniósł 14,1 mln PLN.