Polski projekt w gronie najlepszych tegorocznych inwestycji na świecie

Zwycięzców MIPIM Awards, nieruchomościowych odpowiedników Oscarów, poznamy 12 marca 2020 roku w Cannes. To najbardziej uznany ogólnoświatowy konkurs skupiający wszystkich uczestników rynku nieruchomości - od deweloperów, przez architektów, agencje doradcze, po banki i fundusze inwestycyjne. Nagrody są przyznawane od 1991 roku, a w konkursowym jury zasiadają delegaci z całego świata, w tym roku m.in. z Francji, Dubaju, Singapuru, Włoch, czy Wielkiej Brytanii. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 228 inwestycji z 45 krajów, spośród których komisja sędziowska wybrała finalistów. Monopolis dzięki tej nominacji już dzisiaj znalazło się nie tylko wśród czterech najlepszych projektów wielofunkcyjnych na świecie (obok inwestycji z Singapuru, Montrealu i Bangkoku), ale już teraz stało się najlepszą nieruchomością 2020 roku w swojej kategorii w Europie. Ostatecznego zwycięzcę wybierze konkursowe jury wspólnie z festiwalową publicznością (50/50).

Monopolis to projekt rewitalizacyjny dawnych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku. Kilka tygodni temu została tam już uruchomiona część biurowa oraz zainagurowany został teatr na Scenie Monopolis. Na wiosnę natomiast planowane jest otwarcie zielonego pasażu z restauracjami, kawiarnią, winiarnią, klubem dla dzieci, ARTgalerią oraz muzeum poświęconym historii tego miejsca. W kolejnych etapach zostaną wybudowane dwie wieże biurowe, a w dawnym magazynie spirytusu powstanie basen ze strefą fitness. Autorem projektu jest Rafał Grzelewski z pracowni Grupa 5 Architekci. Wyłącznym agentem ds. komercjalizacji Monopolis jest JLL.

- Dla mnie, łodzianina to wielka i wspaniała wiadomość. Nasze miasto m.in. dzięki takim projektom jak Monopolis, staje się rozpoznawalne na świecie. Pofabryczna czerwona cegła to unikatowa wartość i klimat Łodzi. Tym bardziej cieszę się, że nasza inwestycja zyskała uznanie w oczach międzynarodowego jury. Monopolis to jedna z najbardziej technologicznie zaawansowanych rewitalizacji na świecie. A Łódź to piękne miasto, które zasługuje na dobre inwestycje - mówi Krzysztof Witkowski, prezes Virako.

Warto wspomnieć, że w konkursie MIPIM Awards w minionych latach statuetki otrzymali m.in.:

w 2009 roku Kranhaus w Niemczech projektu Alfonsa Linstera. Zespół trzech budynków biurowych w Kolonii nawiązujących swą bryłą do portowych żurawi;

w 2013 roku The Flame Towers (Ogniste Wierze) w Baku w Azerbejdżanie;

w 2016 roku Shanghai Tower w Szanghaju, w Chinach;

w 2017 roku futurystyczny budynek the Museum of Tomorrow (Muzeum Jutra) projektu Santiago Calatrava w Rio de Janeiro w Brazylii;

w 2018 roku do grona laureatów w dołączyło prestiżowe i ultranowoczesne The National Museum of Qatar (Muzeum Narodowe) w Doha, w Katarze. Gdzie Jean Nouvel zaprojektował budynek w kształcie róży pustyni.

Dotychczas polskie realizacje doczekały się wyróżnienia tylko dwukrotnie:

w 2004 roku warszawski biurowiec Metropolitan projektu Normana Fostera;

w 2017 roku Warsaw Spire zaprojektowany przez pracownię Jaspers&Eyers Partners.