Polski rynek nieruchomości komercyjnych wciąż czeka na REIT-y

Dorota Latkowska, REINO Partners: Jesteśmy w stanie zdobyć finansowanie z każdego zakątka świata, ale jeśli chcemy, by polski kapitał inwestował w nieruchomości, konieczne jest uruchomienie REIT-ów.

Anna Duchnowska, Invesco Real Estate: REIT-ów nie powinni tworzyć indywidualni gracze, lecz lider - najlepiej instytucja zaufania publicznego, która z rynkowym podejściem zapewni dobrą jakość, bezpieczeństwo i transparentność.

Maciej Wójcikiewicz, CBRE: Polski kapitał jest bardzo oportunistyczny. Przyzwyczaił się do wysokich zwrotów z deweloperki, oczekując podobnych na inwestycjach stojących, a to nierealne.

W Polsce mamy ok. 2,5 tys. obiektów komercyjnych, w tym: biur - 1,5 tys., centrów handlowych - 550, parków magazynowych - 420. Statystyka ta nie uwzględnia budynków zajmowanych przez ich właścicieli.

Polska nadal jest interesująca dla inwestorów, ale potrzebuje REIT-ów



- Są to nowoczesne projekty, liczące powyżej 5 tys. mkw. Powstały po 1989 r., najczęściej na wynajem. Łącznie to 46 mln mkw., w tym: 12 mln mkw. biur, 12 mln mkw. centrów handlowych i 22 mln mkw. magazynów - wyliczała podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie REIT Polska „Rola nieruchomości w budowaniu gospodarki i równowagi inwestycyjnej” Joanna Mroczek, Senior Director, Head of Research & Marketing CBRE.

Polskie REIT-y, czyli FIN-y pojawią się w sejmie do końca roku



