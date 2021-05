Polski rynek nieruchomości na plusie, ale skutki pandemii wciąż są wyraźne

Negatywne skutki pandemii koronawirusa były w Polsce bardzo wyraźne w pierwszym kwartale 2021 roku i wciąż się utrzymują.

Ze względu na wysoką liczbę zakażeń oraz obciążenie systemu opieki zdrowotnej wprowadzono restrykcyjny lockdown.

Prognozuje się, że hotele i sklepy będą mogły być otwierane tuż po majówce, 4 maja 2021 roku.

- Pomimo trudnych warunków ceny nieruchomości mieszkaniowych utrzymują się na stabilnym poziomie, w szczególności w dużych miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu - reasumuje Beata Latoszek, dyrektor Przedstawicielstwa Banku Deutsche Hypo w Warszawie.

Co kwartał REECOX prezentuje rozwój sytuacji ekonomicznej na rynku nieruchomości w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Obliczenia przeprowadzane są dla każdego z sześciu państw w oparciu o pięć zmiennych wejściowych. W Polsce są to indeksy giełdowe WIG 20, WIG Developers (NIER), unijny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) dla Polski, bazowa stopa procentowa EBC oraz stopa procentowa dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Na koniec pierwszego kwartału polski indeks giełdowy WIG 20 wykazał pozytywny trend, który jednak został z nadwyżką zniwelowany przez spadki w styczniu (-1,8%) i lutym (-2,1%). Tym samym zamknięcie pierwszego kwartału nastąpiło z ujemnym saldem (- 2,3%) i indeksem na poziomie 1.939 punktów. Nieco bardziej wytrzymały okazał się indeks nieruchomości WIG Developers. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł on o 9,3% do 2.607 punktów. Wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) zamknął pierwszy kwartał znaczącym wzrostem o 17,9% do 90,3 punktów.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W dalszym ciągu trudno o wiarygodne średnioterminowe prognozy dotyczące dalszego rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Możemy mieć tylko nadzieję, że pandemia ustąpi w drugim kwartale, a do życia gospodarczego i społecznego wróci odrobina normalności. Wówczas mgła powinna się nieco rozwiać - poinformowała Beata Latoszek podczas prezentacji danych REECOX.