Polski software house z ambicjami chce rosnąć. Wchodzi do nowego biura CitySpace MidPoint

Atrakcyjna lokalizacja i elastyczna forma przestrzeni biurowych przekonały Scalo, polski software house z ambicjami, do CitySpace.

W nowej przestrzeni biurowej Scalo wynajmuje 80 stanowisk pracy. Do dyspozycji pracowników będzie też kuchnia z kawą i owocami, strefy chilloutu, serwis IT i wielojęzyczna recepcja.

Nowe biuro Scalo znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich w Centrum Południowym, w nowym biurowcu MidPoint71, który zostanie otwarty już w lipcu.

80 specjalistów z jednego z najbardziej obiecujących software house’ów w kraju od 1 lipca będzie pracowało w CitySpace w biurowcu MidPoint71, znajdującym się na terenie Centrum Południowego – nowego obszaru biznesowego stolicy Dolnego Śląska.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Specjaliści od innowacyjnych oprogramowań oraz eksperckich zespołów deweloperskich realizujących projekty z obszarów takich jak automotive, fintech, AI, e-commerce, nowoczesne technologie czy gamedev do swojej dyspozycji będą mieli elastyczną przestrzeń biurową z pełni wyposażoną kuchnią, strefami do relaksu, obsługą korespondencyjną, codziennym serwisem sprzątającym, obsługą IT i wielojęzyczną recepcją.

MidPoint to jeden z najnowocześniejszych biurowców we Wrocławiu, a do tego znajdujący się w ścisłym centrum Wrocławia, co sprawia, że jego lokalizacja jest optymalna dla większości naszych pracowników. Z kolei model współpracy z CitySpace sprawia, że właściwie nie musimy o nic się martwić, a dostajemy gotowe przestrzenie dopasowane do naszych potrzeb – wylicza Grzegorz Witkowski, head of marketing Scalo.

Dodaje, że Scalo, mimo iż stawia na dynamiczny rozwój i stale poszukuje nowych developerów biegłych w m.in. Python, Ruby on Rails, JAVA czy .NET. oraz specjalistów z obszarów takich jak front-end, cyberbezpieczeństwo, embedded czy machine learning, to nie przewiduje w najbliższej przyszłości zmiany lokalizacji wrocławskiego biura.

Łącznie posiadamy 550 pracowników we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz Katowicach. Na Dolnym Śląsku chcemy intensywnie korzystać z potencjału, które daje nam biuro w CitySpace – podkreśla Grzegorz Witkowski.

Nowa przestrzeń biurowa w Centrum Południowym

Przestrzeń CitySpace MidPoint, w której swoje nowe biuro otwiera Scalo, to 3500 mkw. powierzchni z 400 różnego rodzaju stanowiskami pracy – od gabinetów, przez sale konferencyjne, po hot deski.

– Zadbaliśmy o funkcjonalność, a także o przyjemny design, który pozwoli pracownikom nie tylko się odprężyć, ale również i zyskać dobrą energię do pracy – mówi Magdalena Śnieżek, dyrektor regionalny CitySpace, odpowiedzialna za rynek wrocławski.

Biura w MidPoint71 będą wspierały m.in. oszczędność energii i wody czy gospodarkę odpadami. Biurowiec został również wyposażony w system monitorujący i poprawiający jakość powietrza we wnętrzach.

CitySpace MidPoint będzie czwartą lokalizacją operatora we Wrocławiu (obok Nobilis Business House, Aquarius Business House i West 4 Business Hub), gdzie łączna powierzchnia biur CitySpace wynosi już 10 tys. mkw., z czego wynajętych jest aż 82 proc.