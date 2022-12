Polski start-up Zonifero znalazł się wśród akredytowanych dostawców WiredScore. Co to oznacza? Jakie korzyści może nieść dla zarządców biurowców? O tym i o cyfryzacji biurowców ogółem opowiada Paweł Prociów, Chief Product Officer, Zonifero.

Polski start-up z branży prop-tech – Zonifero, znalazł się wśród grona akredytowanych dostawców firmy WiredScore, globalnego lidera w branży prop-tech, w zakresie inteligentnych technologii budynkowych. Program Accredited Solutions wymienia firmy dostarczające najlepsze i kompatybilne ze sobą rozwiązania z zakresu cyfryzacji nieruchomości.

Paweł Prociów, Chief Product Officer w Zonifero

Paweł Prociów, Chief Product Officer w Zonifero wyjaśnia na czym polega akredytacja WiredScore, jakie korzyści niesie dla zarządców budynkami biurowymi i opowiada o procesie cyfryzacji polskich biurowców i potencjale inteligentnych technologii.

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby znaleźć się w gronie akredytowanych firm przez WiredScore?

Paweł Prociów: Warto na wstępie powiedzieć, że nie tylko firmy dostarczające technologie, ale przede wszystkim właściciele poszczególnych budynków są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu inteligentnego biura wydawanego przez WiredScore.

Aby budynek otrzymał daną certyfikację, musi spełnić kilkadziesiąt różnych kryteriów. Idąc tym tropem, jeżeli dany budynek korzysta z technologii firmy akredytowanej przez WiredScore, cały proces certyfikacji trwa szybciej i jest mniej kosztowny.

Natomiast firmy, takie jak Zonifero, które dostarczają rozwiązania pomocne w osiąganiu przez daną inwestycję certyfikatu, mogą uzyskać akredytacje w 32 obszarach. Kryteria dotyczą szerokiej gamy aspektów zarządzania budynkiem i ułatwień, z jakich użytkownicy końcowi budynku mogą korzystać w codziennym jego użytkowaniu. Mowa tu o systemach opartych o IoT – czyli Internet Rzeczy, zapewniający właściwy komfort, systemach dostępu i bezpieczeństwa czy funkcjonalnościach mających na celu budowanie społeczności wśród użytkowników budynku. Zonifero uzyskało pozytywną akredytację w 13 z tych kategorii w tym 6 na poziomie „doskonałym” lub wyższym.

W praktyce można powiedzieć, że jest to korzystne z punktu widzenia zarządcy budynkiem czy dewelopera realizującego inwestycję, aby skorzystać z usług firmy ze wspomnianą akredytacją…

PP: Zdobycie certyfikatu, na przykład Smart Score, to dla dewelopera lub zarządcy sposób, aby wyróżnić się wśród rosnącej konkurencji na rynku nieruchomości komercyjnych. Rynek ten w wyniku pandemii mocno się zmienił. Dziś smart biurowiec często jest elementem zarządzania zasobami ludzkimi najemcy, dlatego poszczególne certyfikaty mają coraz większe znaczenie.

Zazwyczaj uzyskanie takiego certyfikatu wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, koniecznością poświęcenia zasobów na wykazanie, tego, że budynek spełnia poszczególne kryteria, wymagane przez jednostkę certyfikującą, taką jak WiredScore. Deweloper korzystający z akredytowanego rozwiązania (Accredited Solution) takiego jak Zonifero, nie musi samodzielnie udowadniać faktu spełniania danego kryterium. Można powiedzieć, że ma je w pakiecie z daną technologią. Oszczędza to czas i środki poświęcone na proces certyfikacji inwestycji.

Zonifero ma na swoim koncie wdrożenia m.in. w Singapurze, który kojarzy mi się z bardzo zaawansowanymi technologiami i futurystyczną architekturą. Czy rozwiązania wprowadzane w tamtejszych biurowcach różnią się bardzo od tych w Polsce? Mamy dużo do nadrobienia?

PP: Rzeczywiście, tamtejszy rynek różni się nieco od naszego, ale niekoniecznie można o tych różnicach mówić w kontekście nadrabiania, bo główne różnice wynikają przede wszystkim z kwestii kulturowych, które sprawiają, że kierunki rozwoju mogą być inne. Rynek azjatycki to na przykład mocny nacisk na technologie biometryczne, choćby jako metoda uzyskania dostępu do budynku. W Europie, gdzie wrażliwość na kwestie prywatności jest nieco inna, rynek wygląda inaczej.

W szerszej perspektywie porównując rynki gospodarek bardziej rozwiniętych od Polski do naszego, widzimy mocne akcenty związane z polityka ESG (Environment, Social and Governance), czyli kwestie ekologii, oszczędności energii czy też tzw. wellbeingiem użytkowników budynku. Stąd duże zainteresowanie certyfikatami potwierdzającymi kompetencje i funkcjonalności w tym zakresie takimi jak Well czy właśnie WiredScore lub SmartScore.

Z Państwa perspektywy jako firmy oferującej rozwiązania cyfrowe do biurowców – widzicie duży postęp w dziedzinie cyfryzacji biurowców w Polsce? Czy pandemia znacznie przyspieszyła ten proces?

PP: Cyfryzacja biurowców to proces, który trwa nieprzerwanie od wielu lat. Polski rynek to relatywnie nowe biurowce, a nowe projekty ciągle powstają i to siłą rzeczy powoduje wysoki poziom nowoczesności stosowanych rozwiązań. Pandemia dodatkowo przyczyniła się do przyspieszenia tego procesu.

Praca hybrydowa, optymalizacja przestrzeni biurowej, dynamiczna alokacja zasobów dostępnych w budynku to wyzwania, które wymagają nowoczesnych rozwiązań takich jak Zonifero. Wszystko to uwarunkowane jest nowym stylem pracy, gdzie w biurach spotykamy się po to, aby pracować w grupie, a pracę indywidualną realizujemy często z domu.

Czym właściwie jest idea Frictionless Office Experience?



PP: To idea, w której nowoczesne technologie pomagają w osiągnięciu dobrze funkcjonującego biura, w którym narzędzia są transparentne i ułatwiające życie zarówno pracownikom, organizatorom życia biurowego, jak i kadry zarządzającej. To idea, w której pracownik jest w stanie znaleźć wszystkie potrzebne mu informacje, zgłosić problemy i zarezerwować zasoby potrzebne mu do pracy w jednym miejscu w intuicyjny dla siebie sposób. Wówczas można osiągnąć komfort pracy bez stresu i zbędnych tarć, chociażby z niewspółpracującą technologią.

W naszym podejściu stawiamy na mobile – każda innowacja, jaką wdrażamy w pierwszej kolejności, jest dostępna w naszej aplikacji, a następnie w wersji desktop. Zależy nam na tym, aby wszystko, czego potrzebuje użytkownik, było dostępne w jego rękach.

Zalety korzystania z aplikacji, którą pomagają zarządzać rezerwacjami biurek w systemie desk-sharing czy umożliwiających zarezerwowanie miejsca parkingowego wydają się dosyć oczywiste w dużych biurowcach. Czy w przypadku niewielkich kameralnych budynków biurowych inteligentne rozwiązania są w ogóle potrzebne?

PP: Tak, Zonifero oferuje rozwiązania przydatne także w mniejszych budynkach. Wszędzie, gdzie istnieje konieczność racjonalnego zarządzania zasobami, wyciągania wniosków dotyczących wykorzystania przestrzeni biurowej, efektywnej obsługi odwiedzających budynek gości i dostawców, istnieje przestrzeń dla wdrożenia Zonifero.

Przydatna wydaje się ta ostatnia opcja, w której gość może samodzielnie zgłosić swoje przybycie, zaanonsować się, uzyskać dostęp do właściwej strefy biurowca i znaleźć drogę bez potrzeby angażowania recepcji, która często nie jest dostępna w małych biurowcach.

Dziś najemcy zmieniają także sposób korzystania z powierzchni biurowej. Zonifero może być pomocne już na etapie planowania nowej przestrzeni. Pozwala ocenić jakie pomieszczenia są najbardziej pożądane, ile jest potrzebnych gorących biurek, a ile dużych czy małych sal konferencyjnych. Po wprowadzonych zmianach pozwala zarządzać nowymi rozwiązaniami. Takie podejście generuje to przede wszystkim oszczędności i zwiększa efektywność wykorzystania powierzchni, jaką wynajmuje firma.

Macie klientów takiej „mniejszej skali”?



PP: Zdecydowanie tak, oprócz całych biurowców budowanych przez takich deweloperów, jak Echo Investment, Cavatina Holding czy Skanska realizujemy także mniejsze wdrożenia. To właśnie daje nam skalowalność rozwiązania Zonifero. Podobnie jak inne SaaS (Software as a Service) nasz produkt oferuje pakiety funkcjonalności dostosowane cenowo do różnych rodzajów klientów.

W zależności od ilości użytkowników, poziomu integracji z systemami budynkowymi i parkingowymi, klient może dobrać poziom funkcjonalności dostosowany do swojego budżetu i rozmiaru organizacji. Już niedługo klienci na całym świecie będą mogli pobrać wersję naszego rozwiązania z market place Microsoftu, dzięki czemu podstawowa wersja Zonifero będzie dostępna do samodzielnego wdrożenia, co z pewnością zwiększy gamę użytkowników posiadających mniejsze biura.

Dziękuję za rozmowę

Anna Sołomiewicz

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl