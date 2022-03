Polski zespół Flyr w Ocean Office Park w Krakowie

Firma Flyr Labs specjalizuje się w opracowaniu rozwiązań technologicznych wspierających linie lotnicze w zarządzaniu przychodowością biznesu.

Polski 100-osobowy zespół Flyr jest częścią globalnej marki zatrudniającej przede wszystkim inżynierów oprogramowania i ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu danymi. Flyr chce stworzyć dla nich komfortową przestrzeń do pracy, przystosowaną do kooperacji z pozostałymi biurami firmy oraz członkami zespołu pracującymi zdalnie.

jest częścią globalnej marki zatrudniającej przede wszystkim inżynierów oprogramowania i ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu danymi. Flyr chce stworzyć dla nich komfortową przestrzeń do pracy, przystosowaną do kooperacji z pozostałymi biurami firmy oraz członkami zespołu pracującymi zdalnie. Cavatina Holding jest odpowiedzialna za cały proces zaprojektowania i przygotowania biura odpowiadającego potrzebom nowego najemcy. Flyr chce wprowadzić się do Ocean Office Park A w lipcu 2022 r.

- Chcieliśmy, aby nasz stale rosnący zespół w Krakowie doświadczył absolutnie najlepszego biura, jakie możemy zaoferować i taką możliwość znaleźliśmy u Cavatiny. Jestem przekonany, że razem zbudujemy niesamowite biuro pełne różnorodnych doświadczeń zawodowych, przestrzeni do współpracy i wypoczynku, które pozwolą naszej załodze być w najlepszej formie - mówi Andrei Checiches, General Manager, Flyr Poland.

Wielofunkcyjny i ekologiczny kompleks

Ocean Office Park A to pierwszy z budynków kompleksu wielofunkcyjnego powstającego na krakowskim Zabłociu. Biurowiec oddany do użytku w II kw. 2021 r. oferuje ok. 13 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 204 miejsca postojowe w podziemnym garażu na dwóch poziomach. Oprócz przestrzeni dedykowanej rowerom, zadbano także o rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów – szatnie i prysznice.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzięki użyciu energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań kompleks uzyskał zielony certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Podobnie jak inne inwestycje z portfela Cavatiny, również Ocean Office Park jest certyfikowany w ramach WELL Health-Safety Rating, co daje dodatkowe potwierdzenie możliwości tworzenia tu bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy i świadczenia usług.

Dowód, że inwestycja wpisuje się w potrzeby rynku

- Zainteresowanie ze strony firm takich, jak Flyr, bardzo dbających o wysoką jakość biurowej przestrzeni dla swoich zespołów oraz dogodną lokalizację, to dla nas potwierdzenie, że inwestycja Cavatina Holding wpisuje się w aktualne potrzeby rynku. Ocean Office Park to nasz kolejny, po Tischnera Office oraz Equal Business Parku, projekt w Krakowie. Podobnie jak poprzednie, wyróżniający się oryginalną architekturą i zastosowaniem najnowszych rozwiązań. Ofertę tego obiektu uzupełniają lokale usługowo-handlowe oraz np. placówka medyczna. Wszystko to sprawia, że Ocean cieszy się zainteresowaniem ze strony najemców o bardzo zróżnicowanym profilu - mówi Natalia Jaglińska, Dyrektor Komercjalizacji w Cavatina Holding.

Położenie Ocean Office Park u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej zapewnia szybki dojazd do centrum i innych części miasta, dzięki dobrze rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej w pobliżu budynku. Ponadto oddalona zaledwie o kilka minut jazdy samochodem Galeria Kazimierz zapewnia szeroki dostęp do oferty usługowo-handlowej i gastronomicznej. Lokalizacja na Zabłociu oznacza także niewielki dystans do głównych punktów Krakowa, tzn. rynku, Kazimierza czy dworca Kraków Główny.

Inspirowany oceanem, z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi - taki jest Ocean Office Park

Architektura kompleksu nawiązuje w bezpośredni sposób do nazwy projektu – Ocean Office Park – wykorzystując inspirację oceanem. Elewacja I etapu inwestycji jest wykonana w technologii „podwójnej skóry", co zwiększa komfort termiczny i akustyczny wewnątrz obiektu oraz dodatkowo podnosi walory wizualne budynku. Nachodzące na siebie warstwy szkła o falistej linii cięcia nadają efekt lekkości i skojarzenie z miękkimi krzywiznami oceanicznych fal. Przebieg załamań nad głównym wejściem podkreśla specjalnie zaprojektowane oświetlenie.

Ocean Office Park korzysta również z najnowszych rozwiązań technologicznych. Kompleks będzie wyposażony m.in. w system „Integral", czyli nowoczesne narzędzie do zarządzania przestrzenią biurową. Takie rozwiązanie ma zapewnić najemcom dostęp do kompleksowych planów przestrzeni, możliwość rejestracji recepcyjnej, zarządzania salami konferencyjnymi i dostępnymi miejscami parkingowymi.

Biurowiec zdobył ekskluzywną nagrodę Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Biurowej 2021 w ramach Prime Property Prize. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad drugim i zarazem największym budynkiem zaplanowanym w ramach kompleksu. Obiekt zaoferuje ponad 26,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest pod koniec tego roku.