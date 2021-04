Polskie nieruchomości komercyjne przyciągają inwestorów z całego świata

Czy trudno jest przyciągnąć dobrych i dużych inwestorów do Polski?

Dorota Latkowska-Diniejko: Polski rynek nieruchomości komercyjnych jest już relatywnie dojrzały, a tym samym jest jednym z najatrakcyjniejszych na świecie. Dużo aktywów ma najwyższej jakości międzynarodowy standard, jest jednocześnie potencjał na dalszy rozwój w wielu sektorach, w tym biurowym i magazynowym.

Szczególnie interesujący jest obecnie sektor logistyczny, który zanotował znaczne wzrosty wartości przy najniższych w Europie stawkach czynszu. Doskonałe położenie geograficzne Polski, nadal rozwijająca się i coraz lepsza infrastruktura, zmiany w łańcuchu dostaw wywołane pandemią powodują, że lokalizacja w centrum Europy zyskuje na atrakcyjności wśród coraz aktywniejszych międzynarodowych graczy. Dodatkowo polski rynek łączy względnie niski poziom ryzyka z relatywnie wysoką rentownością. Mimo że w ostatnich 18 miesiącach stopy kapitalizacji mocno spadły, wciąż jest potencjał na dalszy wzrost wartości nieruchomości, gdyż czynsze w Polsce są niemal o połowę niższe niż w Niemczech czy Holandii.

To przyciąga podmioty z całego świata, szczególnie, że nie mają praktycznie żadnej konkurencji ze strony rodzimych inwestorów, z uwagi na legislację, która zamyka im drogę do tego typu inwestycji, z wyjątkiem inwestycji w spółki deweloperskie.

A jak dziś w oczach inwestorów prezentuje się polski rynek biur?

Widzimy pierwsze oznaki stabilizacji na rynku biurowym i rosnące oczekiwania powrotu do biur w drugiej połowie tego roku. Program szczepień, odbicie gospodarcze po pandemii oraz globalne optymalizacje procesów powinny mieć pozytywny wpływ na dalszy popyt na rynku biurowym. Powrót inwestorów w szerszym zakresie spodziewany jest w drugiej połowie roku po tym, jak wznowiona zostanie możliwość podróżowania, a pracownicy wrócą w szerszym zakresie do biur. Zmieni się zapewne model funkcjonowania biur, ale popyt ze względu na nowe wymagania epidemiologiczne może nawet wzrosnąć pomimo wprowadzenia hybrydowych systemów funkcjonowania firm. Zmniejszona podaż obiektów biurowych też powinna mieć pozytywny wpływ na atrakcyjność tego rynku w 2022 roku. Dzisiaj na tym rynku inwestują już ci, którzy go znają i mają dłuższy horyzont inwestycyjny. Wielu właścicieli wykorzystało mniejsze obłożenie biur w 2020 roku na niezbędne modernizacje i dostosowanie do nowych wymagań, dzięki czemu wiele biurowców to dzisiaj atrakcyjne produkty inwestycyjne.

