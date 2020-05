Polskie nieruchomości w dobie koronawirusa. Inwestorzy biurowi liczą na rabaty, logistyka wielką wygraną

Na początku 2020 roku branża nieruchomości w Polsce miała dobry start. W pierwszym kwartale 2020 roku udało się osiągnąć bardzo dobry wynik z wolumenem inwestycyjnym na poziomie 1,7 mld euro, choć w marcu wyraźnie wzrosła niepewność co do gospodarczych skutków pandemii koronawirusa - mówi Beata Latoszek, dyrektor przedstawicielstwa Deutsche Hypo w Warszawie.

Relatywnie stabilna koniunktura na polskim rynku nieruchomości Deutsche Hypo REECOX odnotował relatywnie niewielki spadek o 6,7 procent.

W porównaniu z innymi rynkami analizowanymi w ramach REECOX, dotychczas odczuwalne skutki pandemii Covid 19 były w Polsce słabsze. Spadek o 6,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem stanowi najmniejsze pogorszenie procentowe spośród wszystkich branych pod uwagę rynków, niemniej poziom 171,7 punktu na koniec kwartału to najniższa wartość od września 2015 roku.

Co kwartał REECOX prezentuje rozwój sytuacji ekonomicznej na rynku nieruchomości w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Obliczenia przeprowadzane są dla każdego z sześciu państw w oparciu o pięć zmiennych wejściowych. W Polsce są to indeksy giełdowe WIG20, WIG Developers (NIER), wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) dla Polski Komisji Europejskiej, stopa bazowa oparta na podstawowej stopie procentowej EBC oraz stopa procentowa dziesięcioletnich polskich obligacji skarbowych. Przy spadku o 23,3% do poziomu 1.887 punktów indeksowych, indeks nieruchomości WIG Developers prezentuje się relatywnie stabilnie. Osłabienie kursów WIG20 utrzymało się w styczniu (-3,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca), a w lutym (-14,4%) i marcu (-14,5%) w następstwie pandemii ich spadek po raz kolejny nabrał dużego tempa. Przy stanie 1.512 punktów odnotowano najniższy poziom od marca 2009 roku. W trakcie pandemii utrzymywała się również tendencja spadkowa wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI), będąca obecnie na poziomie 95,3 punktów, co odpowiada spadkowi o 7,0%.

- Inwestorzy co prawda nadal bardzo interesują się nieruchomościami biurowymi, jednak przy zawieraniu transakcji oczekują uwzględnienia w cenie zakupu odpowiednich rabatów związanych z koronawirusem. O ile potencjalni sprzedający nie dają się tym zniechęcić, to w lokalizacjach możliwe może być osiągnięcie stopy kapitalizacji nawet 6%. Inaczej wygląda obecna sytuacja dla nieruchomości logistycznych, które należy zaliczyć do wygranych. Pozostałe kwestie zależeć będą przede wszystkim od czasu trwania kryzysu wywołanego koronawirusem - informuje Beata Latoszek podczas prezentacji danych REECOX.