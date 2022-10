Polskie Sieci Elektroenergetyczne otwierają swoje biura w Olivia Centre – największym polskim centrum biznesowym.

PSE otwierają swoje biura w Olivia Centre – największym polskim centrum biznesowym.

To kolejna spółka energetyczna, która ma swoje biura w tym miejscu.

Od początku istnienia projektu w budynku Olivia Gate mieszczą się biura spółki Energa z Grupy Orlen.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne to strategiczna spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Spółka jest właścicielem prawie 16 tys. kilometrów linii oraz 110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. PSE planują do 2032 roku wybudować i zmodernizować ponad 7 000 km linii przesyłowych.

W gdańskim biurze firmy w Olivia Centre będzie pracować zespół odpowiedzialny za realizację projektów budowy stacji elektroenergetycznych i linii przesyłowych niezbędnych do wyprowadzenia mocy m.in. z morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz elektrowni jądrowej, a także eksploatację połączeń podmorskich. To jeden z priorytetów rozwoju polskiej energetyki. Zespół PSE będzie pracować nad rozbudową niezbędnej infrastruktury przesyłowej na północy Polski, aby umożliwić wyprowadzenie mocy z tych źródeł oraz dostarczenie jej do odbiorców w innych częściach kraju.

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy informację o wyborze Olivii na biura spółki rozwijającej kluczowe dla polskiej gospodarki projekty energetyczne. Od ponad 10 lat jest z nami Energa z Grupy Orlen, z którą wspólnie rozwijamy szereg projektów społecznych, ekologicznych i integracyjnych. Wierzymy, że możliwości oferowane przez Olivia Centre pozwolą Polskim Sieciom Elektroenergetycznym stabilnie funkcjonować i rozwijać nowoczesne projekty w zakresie polskiej energetyki – mówi Maciej Kotarski, Dyrektor Działu Komercjalizacji.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl