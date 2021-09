Ponad 180 mkw. innowacji. Bank Pekao otwiera placówkę w biurowcu

Będzie to już kolejna transakcja pośrednictwa dla Banku Pekao S.A. przy której doradzała spółka Skyline Real Estate.

Nowa placówka zajmie powierzchnie 182 mkw. na parterze. Bank zainwestuje w nowy format placówki gdzie zgodnie z nową strategią będzie wykorzystywana zaawansowana technologia wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia z których będą mogli korzystać klienci.

Atrium Plaza to 9-kondygnacyjny budynek biurowy, oferujący około 14 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Atrium Plaza dołączają do portfela CPI Property Group.

Planowane otwarcie to I kwartał 2022.