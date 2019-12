Ponad 50 proc. udziałów w biurowej wieży w centrum stolicy sprzedane

Brytyjska grupa finansowa First Property Group zawarła umowę sprzedaży 50,3 proc. udziałów w wieży biurowej przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. Cenę sprzedaży ustalono na 44 mln euro.

Realizacja umowy jest odraczana do momentu zatwierdzenia przez polskie organy podatkowe sposobu rozliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą, co jest spodziewane do 31 marca 2020 r.

Jako warunek sprzedaży, First Property Group zagwarantowała przychody z wynajmu i opłat za usługi oraz koszty wykończenia pozostałej wolnej przestrzeni.

Biurowa wieża CH8 liczy 45,5 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 4,5 tys. mkw. powierzchni usługowej. Wieżowiec oferuje również 355 miejsc parkingowych, w tym ponad 200 miejsc podziemnych. W budynku wykonano szereg modernizacji, zmieniła się między innymi przestrzeń przed budynkiem i części wspólne.