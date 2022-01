Ponad 6 mln mkw. w biurowcach na rynkach regionalnych

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) za czwarty kwartał 2021 roku.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills).

Podsumowanie dotyczy istniejących zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

W 2021 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 226 300 mkw., z czego najwięcej w Trójmieście (ok. 73 200 m kw.), Krakowie (60 700 m kw.) oraz Poznaniu (37 500 m kw.). W czwartym kwartale 2021 roku deweloperzy dostarczyli siedem projektów o łącznej powierzchni ponad 79 000 m kw., wśród nich największy to 3T Office Park (38 200 m kw.) wybudowany przez 3T Office Park w Gdyni.

Na koniec czwartego kwartału 2021 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało 853 650 m kw. powierzchni biurowej, czego wynikiem jest stopa pustostanu na poziomie 14,1% (wzrost o 0,6p.p. kw./kw. oraz wzrost o 1,4 p.p. w porównaniu do końca 2020 roku). Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano we Wrocławiu – 16,7%, najniższy w Szczecinie – 5,3%.

Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w 2021 roku wyniósł 594 500 m kw., co jest wartością o 2,1% większą niż przed rokiem. Natomiast w samym czwartym kwartale 2021 roku wynajęto o 63% więcej powierzchni niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym 2021 roku najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (156 000 m kw.) i Wrocławiu (135 400 m kw.).

W 2021 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom: 49% (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 43% zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 8%. W samym czwartym kwartale 2021 roku największy udział stanowiły odnowienia umów – 48%, natomiast na nowe umowy (wliczając umowy przednajmu oraz na potrzeby własne) oraz ekspansje przypadło odpowiednio 41% i 11%.