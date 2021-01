Ponad połowa Polaków chce pracy zdalnej. Wśród Hiszpanów ponad 80 proc.

52 proc. Polaków chciałoby w przyszłości móc częściej korzystać z pracy zdalnej, wynika z najnowszego raportu Cushman & Wakefield pt. „Workplace Ecosystems of the Future”. Światowym liderem pod tym względem jest Hiszpania, gdzie 82 proc. pracowników liczy na zwiększenie możliwości pracy zdalnej.

Wśród liderów branży panuje zgodne przekonanie, że praca wyłącznie w modelu zdalnym prowadzi nieuchronnie do pogorszenia kultury pracy oraz spadku innowacyjności i kreatywności. Skala zjawiska pracy w systemie hybrydowym, gdzie pracownicy spędzają część tygodnia w biurze a drugą część przeznaczają na pracę z domu lub innej lokalizacji, może zwiększyć się ponad dwukrotnie (z 22 proc. przed pandemią do 58 proc. po pandemii), natomiast praca w 100 proc. zdalna nadal będzie należała do rzadkości (ok. 10 proc. zarówno przed pandemią, jak i po jej zakończeniu). Odpowiednia kombinacja modeli będzie uzależniona od poszczególnych organizacji, działów, zespołów i osób, ale można przypuszczać, że równowagę może zapewnić praca w systemie zdalnym przez dwa dni w tygodniu.

Według badania pt. „Experience per Square Foot (XSF) 2020 Survey”, przeprowadzonego przez Cushman & Wakefield i zaprezentowanego w najnowszym raporcie „Workplace Ecosystems of the Future”, istnieją znaczne różnice między oczekiwaniami pracowników dotyczącymi zwiększenia skali pracy zdalnej w poszczególnych państwach w regionie EMEA.

Liderem pod tym względem, nie tylko w regionie, ale także na świecie jest Hiszpania, gdzie 82 proc. pracowników oczekuje zwiększenia możliwości pracy zdalnej w przyszłości. Na drugim miejscu w regionie EMEA plasuje się Rumunia, z wynikiem 74 proc.

Niewiele ponad połowa ankietowanych Polaków liczy na takie rozwiązania, co stanowi jeden z najniższych wyników w regionie EMEA.

Opublikowany raport jest najnowszym, trzecim z czteroczęściowej serii pt. „New Perspective: From Pandemic to Performance”, prezentującej wyniki globalnych badań przeprowadzanych przez Cushman & Wakefield dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na przyszłość biur i miejsc pracy. Część 2 i 3 powstały na podstawie analizy 5,5 mln punktów danych uzyskanych od pracowników z całego świata, która została przeprowadzona przez Cushman & Wakefield we współpracy z George Washington University (GWU) School of Business Center for Real Estate and Urban Analysis oraz amerykańską firmą z sektora proptech Places Platform, LCC.