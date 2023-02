W 2022 r. popyt na warszawskie biura wyniósł 860 tys. mkw., o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i niemal tyle samo co w rekordowym 2019 r. Natomiast podaż jest na najniższym poziomie od dekady.

W ubiegłym roku na rynek dostarczono 236,8 tys. mkw. powierzchni, a 179,7 tys. mkw. pozostaje w budowie – wynika z danych CBRE.

Pojawiająca się na rynku nierównowaga między podażą i popytem sprawia, że czynsze idą do góry.

Jest to szansa dla budynków klasy B, w których znajduje się znaczna część pustostanów.

Ogólnie wskaźnik pustych biur w stolicy wynosi 11,6 proc.

Raczej nie ma wątpliwości, że niska aktywność deweloperów na rynku w Warszawie doprowadzi do luki podażowej. Natomiast aktualnie trudno jeszcze ocenić, czy za jakiś czas znajdziemy się w punkcie równowagi czy niedoboru. Popyt z zeszłego roku oraz rosnące stawki czynszu raczej wskazują na niedobór, ale trzeba brać pod uwagę także to, że firmy są teraz na etapie ugruntowywania swoich strategii pracy w nowej rzeczywistości hybrydowej. Wiemy już, że pracodawcy zawalczą o powrót pracowników do biur, ale dopiero za jakiś czas firmy będą mogły ocenić, jaka jest ostatecznie frekwencja. Pewne jest, że rola biura ewoluuje – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku w CBRE.

Z najnowszego raportu CBRE wynika, że w 2022 r. na warszawski rynek biurowy trafiło ok. 236,8 tys. mkw. powierzchni, z czego trzy czwarte jest już wynajęte. Całkowita podaż biurowa w Warszawie to w sumie 6,26 mln mkw. W budowie pozostaje 179,7 tys. mkw., większość w centrum miasta. To najmniej od ponad dekady. Dla porównania, w 2012 r. w stolicy budowało się 620 tys. mkw. powierzchni biurowej, natomiast w latach 2016-2017 ta wartość przekroczyła 850 tys. mkw.

Ze względu na niższą aktywność po stronie podaży, możliwości wynajmu powierzchni w nowym budynku w latach 2023-2024 są ograniczone. To prowadzi do obniżenia poziomu pustostanów, wzrostu czynszów i zmiany równowagi w kierunku rynku wynajmującego. Polaryzacja rynku stanie się bardziej wyrazista. Zwłaszcza, że w kontraście do niskiej podaży pozostaje popyt, który jest tak wysoki jak przed pandemią.

W 2022 r. firmy wynajęły 860 tys. mkw. powierzchni biurowej, o 33 proc. więcej w porównaniu rok do roku i niemal tyle samo co w przedpandemicznym 2019 r. Wtedy popyt przekroczył 878 tys. mkw. powierzchni biurowej i był najwyższy w historii. W tym samym czasie w budowie pozostawało 692 tys. mkw. powierzchni biurowej. W ubiegłym roku to tylko 179,7 tys. mkw. W ciągu 2022 r. znacznie wzrósł udział nowych umów najmu i ekspansji, czemu towarzyszył spadający w stosunku do ubiegłego roku udział renegocjacji.

Nadal największym zainteresowaniem cieszą się budynki klasy A w najlepszych, centralnych lokalizacjach. Natomiast niższy przyrost nowej powierzchni może doprowadzić do wzrostu zainteresowania biurami klasy B, których właściciele coraz częściej podejmują prace modernizacyjne w celu zwiększenia ich atrakcyjności – mówi Katarzyna Gajewska.

Współczynnik pustostanów w warszawskich biurach w 2022 r. znajdował się na poziomie 11,6 proc., czyli o 1,1 pp. mniej w porównaniu rok do roku.

