Popyt na flex przyspiesza. Czy coworking przejmie znaczną część rynku biurowego?

Gospodarka współdzielenia oraz cyfryzacja napędzają rewolucję w branży biurowej, a adaptacja hybrydowych modeli pracy międzynarodowych korporacji działa jak impuls do kolejnych zmian - to wnioski z trzeciej edycji raportu rynkowego New Work Flex Office Solutions post pandemic 2022.

Zmiana na rynkach biurowych, której byliśmy świadkami w 2021 roku, była tylko preludium tego, co nadejdzie w 2022 roku.

Podczas gdy w 2019 roku rynek biurowy wciąż kwestionował zasadność rozwiązań elastycznych, to już dwa lata później, w 2021 roku stały się to rozwiązania obowiązkowe dla każdego wynajmującego.

Pytanie na 2022 r. brzmi: „Ile elastycznych powierzchni biurowych muszę dodać do mojego portfolio, aby pozostać konkurencyjnym?”

Popyt na elastyczne rozwiązania biurowe przyspiesza. Dzieje się tak między innymi ze względu na niepewność związaną z tym, co nadejdzie w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Obserwujemy zmiany stylu życia, wartości i zachowań społecznych, wywołane zmianą polityki pracy w domu podczas pandemii, a flex lepiej dostosowuje się do tych rewolucji niż tradycyjne biura, jakie znaliśmy dotychczas.

Rynek biur pod znakiem ESG i hybrydowych miejsc pracy

Coraz więcej korporacji na całym świecie przechodzi z modelu zarządzania firmą i zespołem zorientowanego na jedną, główną siedzibę biura, na podejście zorientowane na człowieka I jego potrzeby. Dlatego między innymi kwestia wdrażania hybrydowych miejsc pracy jest coraz bardziej istotna. Siedziba firmy nie będzie już głównym miejscem pracy. Staje się raczej miejscem spotkań służbowych, towarzyskich i socjalizacji pracowników. Gdy firmy przejdą przez tę zmianę kultury, doprowadzi to do znacznego zmniejszenia wymagań przestrzennych ze strony najemców.

- Po wprowadzeniu tych wszystkich zmian, branża elastycznych biur staje się, obok logistyki, najszybciej rozwijającym się segmentem nieruchomości. Wdrożenie narzędzi cyfrowych do celów marketingowych i sprzedażowych spowoduje jeszcze większe przenikanie powierzchni typu flex do rynku w przyszłości. To rozwiązanie stworzone na miarę naszych czasów – wyjaśnia Hubert Abt, CEO New Work i workcloud24.