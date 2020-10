Popyt na powierzchnie biurowe w regionach bił rekordy. Liderem wciąż Kraków

Proces przedłużenia umów najmu był pochodną dynamicznego rozwoju obu najemców oraz potrzebą większej powierzchni biurowej, którą wynajęła firma Pega. W wyniku negocjacji doszło do relokacji i ekspansji w ramach kompleksu Bonarka for Business.

- Duża część procesu negocjacji przedłużenia i zwiększania powierzchni przez naszych klientów zbiegła się w czasie z początkiem pandemii COVID-19 w Polsce. Mimo to firmy nie wycofały się ze swoich planów, wręcz przeciwnie, zależało im na sprawnym przebiegu całego procesu i to udało się nam osiągnąć. Warto podkreślić, że Pega zdecydowała się na zwiększenie zajmowanej powierzchni w najtrudniejszym okresie, kiedy spora część firm zastanawiała się nad przeciwnym kierunkiem – mówi Rafał Oprocha, Dyrektor Krakowskiego Oddziału CBRE, która doradzała obu najemcom.

Pega to amerykańska firma programistyczna założona w 1983 roku, która oferuje oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, automatyzacji procesów cyfrowych i zarządzania procesami biznesowymi. Natomiast założona w 1980 roku Herbalife Nutrition oferuje wysokiej jakości, naukowo zaawansowane produkty stanowiące prosty sposób na kontrolę wagi i zdrowy styl życia.

Firma Pega wynajmuje powierzchnię w Bonarce od 2011 roku. Przed powiększeniem biura zajmowała ponad 5 300 mkw., podczas gdy Herbalife Nutrition, od 2012 roku zajmowała w krakowskim biurze powierzchnię w dwóch budynkach kompleksu C i H – odpowiednio ponad 2 100 i 1 200 mkw. W wyniku konsolidacji, firma Herbalife Nutrition zajmuje obecnie ponad 3 100 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej wyłącznie w budynku H. Natomiast Pega zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu i zwiększenie powierzchni biura do niemal 7 500 mkw.

- Pega dynamicznie rozwija się nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Dlatego też zdecydowaliśmy się na powiększenie zajmowanej przez nas przestrzeni w krakowskim biurze. Do tej pory zajmowaliśmy 4 piętra w biurowcu C kompleksu Bonarka for Business i priorytetem dla nas było powiększenie naszego biura w obecnym budynku. Kiedy wspólnie z CBRE rozpoczynaliśmy planowanie strategii projektu, postanowiliśmy oprzeć ją na idei trójstronnego porozumienia, które pozwoliłoby na osiągnięcie naszego celu pomimo, iż budynek był w pełni wynajęty. Po wstępnej rozmowie z Herbalife Nutrition, poprosiliśmy CBRE o doprowadzenie do spotkania obu Najemców oraz Wynajmującego, aby wspólnie poszukać rozwiązania opłacalnego dla każdej ze stron. Dzięki budowanej od lat dobrej relacji pomiędzy firmami, możliwe stało się wynegocjowanie transakcji z której wszyscy wychodzą zwycięsko, a Pega ma możliwość rozszerzenia biura, wspierającego dalszy, przyszły rozwój Najemcy w Krakowie w ramach jednego budynku. To doskonały przykład wyjścia poza schematy w biznesie, z korzyścią dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w ten złożony projekt. Słowa podziękowania kieruję w stronę zespołu doradczego CBRE, któremu w transakcji przewodził Maciej Dubiel – mówi Dan Ryan, VP Real Estate and Facilities, Pegasystems.

1

2