Popyt na powierzchnie biurowe w regionach niższy o 24 proc.

2020 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach w Polsce wzrosły o 6,2 proc. w stosunku do 2019 roku. Na koniec 2020 roku w budowie znajdowały się 84 projekty, z czego najwięcej w Warszawie, Krakowie i Trójmieście - wynika z raportu Cushman & Wakefield.

Podaż: w budowie 84 projekty o łącznej powierzchni 1,4 miliona mkw.

W miastach regionalnych oddano do użytku łącznie 397 tys. mkw. w 37 projektach, z czego do największych inwestycji możemy zaliczyć Face2face B w Katowicach (26 200 mkw. – Echo Investment), Olivia Prime B w Gdańsku (25 tys. mkw. – Olivia Business Center), pierwszą fazę Centrum Południe we Wrocławiu (23,7 tys. mkw. – Skanska), budynek Wave A w Gdańsku (23,6 tys. mkw. – Skanska) oraz High 5ive IV w Krakowie (23,5 tys. mkw. – Skanska). Na koniec 2020 roku w budowie znajdowało się 84 projekty o łącznej powierzchni 1,4 miliona mkw., z czego największa liczba nowych inwestycji powstaje w Warszawie (22), Krakowie (14), Trójmieście (14), w Katowicach (13) oraz Łodzi (8).

- Większość obiektów w budowie jest obecnie realizowana zgodnie z harmonogramem. Niemniej jednak, na wielu rynkach spodziewamy się wystąpienia efektu luki podażowej w latach 2023-2024, ze względu na ograniczanie decyzji o rozpoczęciu realizacji nowych projektów do momentu ustabilizowania sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman & Wakefield.

Poziom pustostanów na koniec 2020 roku wyniósł 11,1 proc.

Pogarszająca się koniunktura gospodarcza doprowadziła do wzrostu poziomu pustostanów, który w ujęciu kwartalnym powiększył się o 0,4 pp., a w ujęciu rocznym wzrósł o 2,4 pp. i na koniec 2020 roku wyniósł 11,1 proc. Ponadto, na skutek niepewności gospodarczej spowodowanej wybuchem pandemii utrzymuje się wysoki poziom podnajmów oferowanych na rynku.

Według szacunków Cushman & Wakefield na koniec 2020 roku w stolicy blisko 108 tys. mkw. powierzchni biurowych było oferowanych w tej formie oraz około 147 tys. mkw. w miastach regionalnych, co nie jest uwzględnione w statystykach dotyczących dostępnej powierzchni biurowej.

W 2020 roku wynajęto prawie 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej

W 2020 roku najemcy wynajęli łącznie 1,189 mln mkw. powierzchni biurowej, co jest wartością o 24 proc. niższą niż w roku poprzednim.