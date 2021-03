Portfel nieruchomości Patrizia pod skrzydłami zarządców

Patrizia wybrała MVGM na zarządcę swoich obiektów o łącznej powierzchni ok. 65 tys. mkw. Są w wśród nich między innymi takie adresy na biurowej mapie stolicy jak Royal Trakt Offices.

- Jako firma, która odnosi sukcesy w zarządzaniu inwestycjami w całej Europie, szukaliśmy strategicznego partnera, który mógłby świadczyć dla nas usługi z zakresu property management w Polsce. Po przeprowadzeniu drobiazgowego procesu przetargowego zdecydowaliśmy się na wybór MVGM. To marka o mocnych kompetencjach w obszarze zarządzania nieruchomościami i jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki wymianie wiedzy pomiędzy swoimi europejskimi oddziałami kieruje się najlepszymi praktykami zarządczymi. Takie know-how w otoczeniu biznesowym, jakie stwarza obecnie pandemia, jest niezwykle ważne - komentuje Jacek Brzozowski, Dyrektor Zarządzania Aktywami w Polsce, Patrizia AG.

Patrizia zarządza aktywami o wartości ponad 47 mld euro i posiada ponad 400 klientów instytucjonalnych. Od 37 lat działa w Europie, sukcesywnie rozwijając ekspansję na inne kontynenty. Posiada 24 biura, w tym 19 na terenie UE oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii, dzięki czemu pozycjonuje się na kluczowych rynkach nieruchomości. Inwestycje, jakie Patrizia oddaje w zarządzanie MVGM to osiem biurowców zlokalizowanych w Warszawie i jeden we Wrocławiu.

- Współpraca z funduszem Patrizia to duże wyróżnienie. Zakres naszego kontraktu obejmuje kompleksowe zarządzanie powierzonymi nieruchomościami, w tym zarządzanie projektami, doradztwo marketingowe, oraz centralne przetwarzanie i prezentowanie danych portfelowych. Jesteśmy również odpowiedzialni za proces wynajmu powierzchni, przy którym współpracujemy z zespołem agencji JLL. Obiekty, jakie dołączyły do naszego portfela zarządczego, to prestiżowe lokalizacje biurowe, znakomicie umiejscowione i skomunikowane, oferujące wiele udogodnień związanych z bliskością popularnych w Warszawie miejsc biznesowych i turystycznych. Wśród nowoczesnych przestrzeni o wysokim standardzie są budynki ze znakomitą historią i architekturą, w tym m.in. Royal Trakt Offices przy Al. Ujazdowskich. Cieszy nas fakt, że odpowiadamy za kolejne, tak unikatowe miejsca na biurowej mapie Polski. Poszerzając naszą współpracę z tymi samymi klientami na wielu rynkach, umacniamy swoją pozycję jako wiodącej firmy zarządzającej nieruchomościami w Polsce i Europie - mówi Łukasz Mazurczak, Dyrektor Zarządzający, MVGM w Polsce.

MVGM jest jednym z największych graczy specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami w Europie. Firma działa w 10 krajach, odpowiadając za portfel liczący 18,5 mln mkw. W Polsce zespół MVGM tworzy 120 ekspertów, które zarządzają portfelem 1,36 mln mkw. w ramach obiektów biurowych, handlowych i magazynowych.