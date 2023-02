Będąc częścią Dover Corporation, DFS obejmuje marki produktów Wayne Fueling Systems, OPW Fuel Management Systems, ClearView, Tokheim, ProGauge, Fairbanks, LIQAL i AvaLAN. Firma DFS, której siedziba główna znajduje się w Austin w stanie Teksas, prowadzi intensywną działalność w zakresie rozwoju technologii i produkcji na całym świecie, w tym w zakładach w Brazylii, Chinach, Indiach, Włoszech, Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Kameralność kompleksu Porto Office oraz konkurencyjna oferta obecnego wynajmującego wpłynęły na decyzje o pozostaniu w dotychczasowej lokalizacji – mówi Elżbieta Golik Senior Negotiator w Cushman and Wakefield.

Cieszymy się, że firma Petro Vend obdarzyła nas zaufaniem i powierzyła nam proces renegocjacji umowy najmu – komentuje Karolina Słysz , Associate w Cushman and Wakefield.

Porto Office stanowi nowoczesny kompleks dwóch budynków biurowych, który jest zlokalizowany na krakowskich Dębnikach, przy ul. gen. Bohdana Zielińskiego 22 w Krakowie. Projekt został zrealizowany w duchu zielonego budownictwa i promuje ekologiczne formy transporty, jakimi niewątpliwie są rowery i samochody elektryczne. Do planowanego kompleksu prowadzą ścieżki rowerowe, w budynku znajdą się szatnie z prysznicami dla rowerzystów, a w garażu podziemnym punkty do ładowania aut elektrycznych.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, iż Petro Vend, podobnie jak większość innych najemców PORTO, podjęło decyzję o kontynuacji najmu i zostaje w naszym kompleksie na kolejne lata. Proces renegocjacji przedłużenia umowy najmu przebiegał bardzo profesjonalnie, a najemca we współpracy reprezentuje najwyższe standardy we współpracy – mówi Barbara Zbyszewska, dyrektor zarządzająca grupy kapitałowej, do której należy Porto.