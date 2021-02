Porzucili oklepane nazwy i stworzyli własną terminologię nowych systemów pracy

Ziemski, pozaziemski czy międzyplanetarny - Cushman & Wakefield porzucił oklepane nazwy i stworzył własną terminologię nowych systemów pracy. W modelu ziemskim będziemy codziennie przychodzić do biura. Pozaziemski to niemal całkowity home office. Najbardziej prawdopodobny i powszechny będzie międzyplanetarny, czyli hybrydowy. Oznacza obecność w firmie od jednego do czterech dni w tygodniu.

Pandemia zresetowała dotychczasowy model pracy, dlatego teraz niemal wszystkie organizacje muszą poszukać nowego.

– Talent i kultura nadal pozostają wartościami, które budują przewagę konkurencyjną firm. Nie są to jedyne czynniki. Ważna teraz jest też spójność między oczekiwaniami pracowników, a tym co oferuje im firma. Jeśli komunikujemy pracownikom określone wartości, a działania ich nie potwierdzają, to mamy do czynienia z niedotrzymaniem obietnicy, co ma swoje konsekwencje – tłumaczyła podczas webinaru „Rola Biura w organizacji” Anna Trochim, Country HR Manager w Cushman & Wakefield.

W kontekście wartości i priorytetów strategicznych C&W zakłada, że miejsce pracy ma m.in. wspierać budowanie dobrych relacji w społeczności, rozwój pracowników, osiąganie przez nich wyników, ich dobrostan oraz pomagać w zwinnym działaniu i podejmowaniu decyzji.

Ziemski, pozaziemski czy międzyplanetarny?

Czy praca zdalna sprzyja efektywności? – Z naszych badań wynika, że ludzie czują potrzebę przychodzenia do biura, pomimo odczuwalnej oszczędności czasu na dojazdach w trybie home office. W biurze jesteśmy w stanie szybciej załatwić wiele spraw, głównie dzięki osobistym spotkaniom, choćby przy ekspresie do kawy – wyjaśnia Anna Trochim.

To oczywiście skłania do refleksji na temat przyszłości pracy biurowej i zalet modelu mieszanego, czyli łączącego klasyczną formę przychodzenia do biura i trybu home office. Szukając optymalnego rozwiązania z poszanowaniem różnorodności potrzeb i oczekiwań, Cushman & Wakefield stworzył trzy modele pracy: ziemski, pozaziemski i międzyplanetarny. Ziemski, czyli ten, w którym codziennie przychodzimy do biura, prawdopodobnie – jeśli specyfika branży tego nie będzie wymagać – już do nas nie wróci. Pozaziemski to niemal całkowity home office. Pracownicy bywają w biurze tylko raz na jakiś czas, gdy muszą coś załatwić lub uczestniczą w umówionych wcześniej spotkaniach.

– Z naszego punktu widzenia najbardziej prawdopodobny i powszechny będzie międzyplanetarny, czyli hybrydowy. Oznacza obecność w firmie od jednego do czterech dni w tygodniu. Biuro ma służyć ładowaniu wewnętrznych baterii. Według naszych pracowników jest to absolutnie kluczowa zaleta tych „wizyt” – wylicza Anna Trochim.

Jednocześnie podtrzymanie relacji ze współpracownikami nie wyklucza potrzeby wyciszenia. – Biuro nadal ma umożliwić pracę koncepcyjną w skupieniu oraz spotkania z klientami – zaznacza Anna Trochim.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

1

2