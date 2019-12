Stale rozwijające się firmy muszą liczyć się z koniecznością usprawnienia procesów. W przebiegu analizy, przygotowującej do wybrania najwłaściwszych metod automatyzacji, ważne jest zastanowienie się nie tylko nad tym, jakim sytuacjom chcemy zapobiec, ale przede wszystkim – co chcemy osiągnąć. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Mikołaja Dramowicza, prezesa datapax na temat wyzwań stojących przed firmami zastanawiającymi się nad automatyzacją procesów.

Kluczowym elementem do osiągania wyników przez przedsiębiorstwa jest jakość produkowanych wyrobów i usług oraz wyższa wydajność produkcji. Dlatego, aby osiągać przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu automatyzują procesy. Według raportu McKinsey & Company opracowanego we współpracy z Forbes Polska aż 49 proc. czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które mogłyby zostać zautomatyzowane przy użyciu dostępnych dziś technologii, a potencjał automatyzacji pracy w Polsce sięga aż 50 proc. Istotne jednak jest odpowiednie przygotowanie i sprawne wprowadzenie nowych rozwiązań w firmie.

– Audyt stanu firmy to pierwszy i najważniejszy krok, od którego uzależnione są dalsze działania. Nasz kilkuosobowy zespół przeprowadza weryfikację, która pozwoli nam określić gotowość firmy na wdrożenie automatyzacji procesów. Jeśli widzimy, że przedsiębiorstwo w danym momencie nie poradzi sobie z takim wyzwaniem – proponujemy alternatywne rozwiązania usprawniające. Natomiast uważamy, że takie badanie warto wykonać, nawet jeśli szanse na automatyzacje są niewielkie. Specjalizujemy się w szybkiej ocena zdolności firmy do automatyzacji, a opracowany przez nas raport zapewnia ogólny ogląd na funkcjonowanie firmy . Pozwala znaleźć te procesy, które mają największy potencjał do poprawy pod kątem efektywności. Pokazuje również, co zrobić, aby przedsiębiorstwo osiągnęło pełną gotowość do automatyzacji oraz alternatywny do automatyzacji sposób na zwiększenie wydajności – mówi Mikołaj Dramowicz, prezes datapax.

Obecnie popularne jest łączenie różnych praktyk tak, aby stworzyć rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb firmy. Datapax łączy w tym celu informacje z zakresu Lean Management (czy i w jakim stopniu jest dostępna kultura ciągłego doskonalenia), wykorzystania systemów ERP/MES/SCADA i Teorii Ograniczeń (pokazujące, czy optymalnie wybiera się priorytety związane z usprawnieniami). Zarządzanie zmianami wymaga każdorazowego dopasowania strategii do założonych celów przy jednoczesnym minimalizowaniu lub maksymalizowaniu prac nad poszczególnymi komponentami: zarządzaniem, ludźmi, procesami, IT i finansami.

Jednak najważniejszym krokiem jest uświadomienie firmie, że wdrożenie automatyzacji w przedsiębiorstwie nie jest założeniem ponad ich możliwości i równie dobrze mogą skorzystać z niego niewielkie organizacje, jak i międzynarodowe korporacje.