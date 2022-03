Potężna inwestycja Google w Polsce. Amerykański gigant kupuje biurowiec The Warsaw HUB

Wraz z przejęciem i dalszym rozwojem kompleksu The Warsaw HUB, Google w swoich warszawskich biurach będzie dysponował przestrzenią dla 2500 pracowników, z potencjałem na dalszy jej rozwój w zależności od potrzeb.

Pracownicy Google mają możliwość zarówno pracy zdalnej, jak i w sposób hybrydowy - częściowo z biura, a częściowo z domu. Inwestycja w The Warsaw HUB zapewni firmie możliwości oferowania wszystkich tych modeli pracy.

- Google działa w Polsce od ponad 15 lat i jesteśmy dumni, że możemy pogłębić nasze zaangażowanie w kraju inwestując w zakup kompleksu biurowego The Warsaw HUB - powiedziała Ruth Porat, Senior Vice President oraz Chief Financial Officer Google i Alphabet. - Nasza działalność w Polsce wykracza poza wspieranie rozwoju gospodarki cyfrowej, a obecnie koncentrujemy się na pomaganiu tym, którzy potrzebują tego najbardziej. Będziemy wykorzystywać nasze zasoby i przestrzenie, by wesprzeć osoby dotknięte wojną w Ukrainie - jednym z takich działań będzie stworzenie w naszym Campusie Google for Startups na warszawskiej Pradze centrum wsparcia, gdzie organizacje pozarządowe mogą świadczyć prawną i psychologiczną pomoc uchodźcom - dodaje.

W ubiegłym tygodniu Google przekazał, że wesprze organizacje pozarządowe działające na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, którzy przybywają do Polski. Środki w wysokości blisko 40 milionów złotych trafią zarówno do organizacji świadczących bezpośrednią pomoc humanitarną oraz wsparcie w pierwszych tygodniach pobytu uchodźców w Polsce, jak i do inicjatyw, które starają się odpowiedzieć na ich długofalowe potrzeby.

Google zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1000 osób, w tym ponad 600 inżynierów i inżynierek oprogramowania. Warszawskie centrum inżynieryjne jest największym ośrodkiem rozwoju technologii chmurowych Google w Europie.

W 2021 roku firma uruchomiła w Warszawie region Google Cloud, obsługujący klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, stając się jednocześnie pierwszym globalnym dostawcą usług chmurowych, który otworzył taką inwestycję w regionie. Z kolei od ponad 6 lat na warszawskiej Pradze działa Campus Google for Startups, który wspiera młode firmy z regionu w ekspansji na globalne rynki.

Google w Polsce prowadzi również na szeroką skalę programy edukacyjne. Do tej pory ponad 270 tysięcy osób w całym kraju wzięło udział w inicjatywach rozwijających ich umiejętności cyfrowe, a w ciągu ostatnich dwóch lat firma przeszkoliła ponad 24 tysięcy specjalistów z zakresu chmury obliczeniowej.

- Współpraca i nasze częste kontakty z Prezesem Google Sundarem Pichaiem zaowocowały kolejną inwestycją w Polsce. Dziękuję za jej potwierdzenie podczas naszej rozmowy sprzed kilku dni. Decyzja Google, realizowana w tak trudnych czasach, stanowi potwierdzenie dobrej kondycji i atrakcyjności naszej gospodarki. To nie tylko jednorazowy przykład inwestycji, ale przede wszystkim potwierdzenie trendu i strategicznej współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami. Polska udowodniła już w poprzednich latach, że jej gospodarka jest stabilna pomimo światowych kryzysów, a nasz wzrost pozwolił najszybciej w UE nadrobić straty wywołane pandemią. Kolejna w naszym kraju inwestycja Google potwierdza też istotne miejsce Polski na mapie rozwoju firm z obszaru nowych technologii. Polska z inwestycjami w tym sektorze wpisuje się doskonale w światowe trendy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycja Google w Warszawie to kolejny dowód na to, że nasz kraj ma ogromny potencjał w rozwijaniu innowacji i nowych technologii. Naszym kapitałem są przede wszystkim utalentowani ludzie o wysokich kwalifikacjach, którzy pracują przy najbardziej innowacyjnych projektach na świecie. Cieszy mnie, że Polska ma swój wkład w rozwój globalnych rozwiązań chmurowych, które wspierają praktycznie wszystkie gałęzie nowoczesnej gospodarki - zaznaczył Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.

- Google docenia to, co Polska ma do zaoferowania i jest przykładem na to, że nasze kraje wspólnie budują przyszłość w dziedzinie technologii, która może zmienić świat - podkreślił Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.