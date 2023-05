Wojna w Ukrainie nie przepłoszyła z Polski inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Co więcej, projektów i zapytań od zagranicznych firm przybywa. Eksperci włączają jednak alert: wyzwań, z którymi mierzy się biznes w Polsce, nie brakuje.

W wyniku wojny wielu inwestorów wycofało się z rynku rosyjskiego, białoruskiego czy ukraińskiego i część z nich może znaleźć przystań w Polsce.

W Polsce przybywa projektów i zapytań od zagranicznych firm z sektora BPO/SSC.

Na koniec lutego PAIH miała w portfelu 47 aktywnych projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To o 40 proc. więcej rdr.

Prawie co czwarta europejska firma wskazuje Polskę jako najpopularniejszą lokalizację reshoringu, co stawia nas na pierwszym miejscu w tym zestawieniu przed Niemcami czy Wielką Brytanią.

Biznes docenia w Polsce potencjał rynku pracy i tzw. pulę talentów, ale potrzebuje stabilności i przewidywalności prawa, w tym dłuższych okresów vacatio legis.

Wyzwaniem jest stojąca przed Polską transformacja energetyczna.

Co sprzyja, a co hamuje napływ nowych inwestorów do Polski?

Janusz Dziurzyński, prezes zarządu, ABSL: To, co jest ważne dla inwestorów i biznesu, to prognozy długoterminowe i czynniki makroekonomiczne. Te wydają się być dla Polski korzystne i stabilne.

Instytucje, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, czy Komisja Europejska potwierdzają w swoich przewidywaniach, że polska gospodarka nie traci potencjału rozwojowego w stosunku do średniego tempa wzrostu z ostatnich trzech dekad, a to plasowało się w granicach 3-4 proc. PKB rocznie. Utrzymanie tych prognoz w obliczu pandemii i wojny za naszą wschodnią granicą jest dla nas bardzo korzystne.

Polska jest wciąż głównym ośrodkiem usług biznesowych Europy Środkowej i Wschodniej i paradoksalnie odczuwamy wzrost ze względu na odpływ inwestycji ze Wschodu. Jest to efektem reshoringu polegającego na przeniesieniu na teren naszego kraju usług realizowanych poprzednio w innej lokalizacji.

Bardzo istotne z perspektywy przyciągania nowych inwestycji jest to, że Polska posiada jeden z największych potencjałów, jeśli chodzi o tzw. pulę talentów. Nasz rynek pracy charakteryzuje się dobrym poziomem wykształcenia pracowników i dużą liczbą specjalistów znających języki obce. Dodatkowo, zyskaliśmy nowych pracowników z Ukrainy, mamy też prawie milion studentów, w tym coraz więcej zagranicznych.

Dzięki środkom unijnym dysponujemy nową, sprawną infrastrukturą. Sprzyja nam również położenie geograficzne, jesteśmy blisko wysoko rozwiniętych gospodarek, które w tym kontekście należy traktować jako rynki zbytu.

To, co mogłoby pomóc Polsce w przyciąganiu kolejnych inwestorów i co jest istotne dla sektora usług biznesowych, to większe inwestycje w rozwój kompetencji cyfrowych, które wypełnią lukę między podażą talentów a popytem, umożliwiając zabezpieczenie potencjału na przyszłość.

Realizujemy w Polsce coraz bardziej złożone procesy, wymagające coraz większych kompetencji. Do utrzymania konkurencyjności Polski, szczególnie w zakresie pozyskiwania globalnych ról, potrzebne są systemowe, długoterminowe rozwiązania obejmujące poszerzanie „talent pool”, m.in. rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją.

Jakie są wyzwania?

Wyzwaniem jest stojąca przed nami transformacja energetyczna, która będzie bardzo kosztowna - agencja Fitch ostatnio ogłosiła, że największe ryzyko związane z transformacją klimatyczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest widoczne w Polsce, Bułgarii i Rumunii.

Wysoka inflacja oraz brak stabilności i przewidywalności regulacji są kolejnym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę chcąc przyciągać kolejnych inwestorów. Podsumowując, podstawą do dalszego utrzymania wzrostu jest skracanie i regionalizacja łańcuchów dostaw, wspieranie nowych inwestycji w infrastrukturę strategiczną, energetyczną i cyfrową oraz przyciąganie inwestorów z branży wysokich technologii.

Wielu inwestorów wchodzi teraz do Polski i otwiera w biurowcach swoje siedziby. Liczni planują też ekspansję. Jak na ich decyzje inwestycyjne wpływa otoczenie polityczno-gospodarcze i wojna w Ukrainie?

Zakładam, że każdy inwestor powinien brać tak kluczowe czynniki geopolityczne pod uwagę przed podejmowaniem decyzji. Jesteśmy członkami NATO i Unii Europejskiej, to istotne dla inwestorów.

Patrząc na dane, wojna w Ukrainie nie odstraszyła inwestorów w naszym sektorze. Przybywa projektów i zapytań od zagranicznych firm.

Na koniec lutego Polska Agencja Inwestycji i Handlu miała w portfelu 47 aktywnych projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To ponad 40 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprzyjają nam takie trendy jak friendshoring, nearshoring i reshoring. Według badania Reuters Events Supply Chain Survey na ten temat, 23 proc. badanych europejskich firm wskazuje Polskę jako najpopularniejszą lokalizację reshoringu, co stawia nas na pierwszym miejscu w tym zestawieniu przed Niemcami czy Wielką Brytanią.

Dodatkowo, w wyniku wojny wielu inwestorów wycofało się z rynku rosyjskiego, białoruskiego czy ukraińskiego i część z nich może potencjalnie znaleźć przystań właśnie w Polsce.

Jaki wpływ na decyzje inwestorów mają zmiany prawno-podatkowe, których w Polsce nie brakuje?

Biznes potrzebuje stabilności i przewidywalności prawa, w tym dłuższych okresów vacatio legis. Na początku zeszłego roku zmagaliśmy się ze zmianami w obszarze podatkowym, a w kwestii tworzenia prawa cały czas mamy dużo do poprawy. Tendencja do skracania vacatio legis, częsty brak konsultacji publicznych, regularne wzrosty liczby nowych aktów prawnych czy zjawisko „znikającej legislacji” nie są korzystne ani dla inwestorów zagranicznych, ani dla polskich przedsiębiorców.

Praca zdalna, która tak bardzo upowszechniła się w Polsce, też ma wpływ na plany inwestorów?

Rozmawiamy tuż po zmianach w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej i zobaczymy, jak w praktyce nowe przepisy wpłyną na tendencję do pracy zdalnej.

To, co już obserwujemy wśród firm z sektora, to większe zainteresowanie elastycznymi przestrzeniami biurowymi typu flex, z funkcjami wspierającymi pracę zespołową i well-being pracowników.

A Pan jak postrzega Pan rolę biur w kontekście pracy zdalnej?

W obliczu pracy zdalnej rola tradycyjnych biur znacząco ewoluowała, ale w dalszym ciągu są one niezbędne zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Po pierwsze, zapewniają miejsce, w którym zespoły mogą się spotykać i współpracować nad projektami. To może sprzyjać innowacji, kreatywności i być bardziej efektywne w generowaniu nowych pomysłów niż przykładowe spotkanie na teams-ach.

Po drugie, służą jako przestrzeń do nawiązywania kontaktów i budowania relacji między ludźmi z pracy. Może to być kluczowe dla budowania zespołu, relacji z klientami, satysfakcji pracowników i kultury firmy.

Poza tym jest wymiar techniczny i produktywności pracy.

Biura często zapewniają pracownikom dostęp do narzędzi, sprzętu i zasobów, które mogą nie być osiągalne dla osób pracujących zdalnie.

A dla pewnej grupy biuro może zapewnić ustrukturyzowane środowisko sprzyjające produktywności. Może pomóc w ustanowieniu granic między pracą a życiem prywatnym, co może być często wyzwaniem dla pracowników zdalnych.

Czy, biorąc pod uwagę m.in. pracę zdalną, rynek biur będzie rozwijał się w takim tempie jak dotychczas?

Ostatnie lata zawirowań związanych z pandemią i zmianami modelu pracy to czas dużych wyzwań dla rynku biurowego. Myślę, że jest wiele czynników sprzyjających rozwojowi tego segmentu nieruchomości.

Rynek biur może skorzystać ze zjawiska friend-shoringu i pojawienia się nowych inwestycji, jak i dostosowania przepisów kodeksu pracy związanych z uregulowaniem pracy zdalnej. Liczę, że to będą impulsy rozwojowe dla rynku.

Ważnym zjawiskiem jest wzrost znaczenia rynków biurowych w mniejszych miastach. Nadal największe miasta pozostają liderami, jednak coraz więcej mniejszych miasta przyciąga uwagę inwestorów i centra usług, a to zaś przekłada się na lokalny rynek pracy czy wzrost zainteresowania rynkiem biurowym w mniejszych miastach. Miasta chcąc przyciągnąć inwestorów, coraz bardziej się zmieniają z myślą o obecnych i potencjalnych mieszkańcach.

