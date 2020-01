Potrzeby motorem zmian. Tak zmienia się Alior Bank

Dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów są jednym z motorów zmian w bankowości. To właśnie za ich sprawą Alior Bank wprowadził nowy format oddziału, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Całkowicie zmienia on sposób kontaktu klienta z placówką bankową dzięki maksymalnej poprawie komfortu oraz funkcjonalności wykorzystywanej przestrzeni. Za projektem odnowionego oddziału przy al. Jana Pawła II 35 w Warszawie kryją się m.in. optymalizacja procesów, rewolucja technologiczna oraz odpowiedzialność społeczna. Projekt został wykonany przez Robert Majkut Design.

Współczesna bankowość co rusz przybiera nowe oblicze. Klienci z roku na rok coraz bardziej przekonują się do rozwiązań internetowych i mobilnych, przyzwyczajają się do szybkości świadczenia usług i poszukują najnowszych technologii, które ułatwiają życie. Co za tym idzie, oczekują od usługodawców także nowego modelu obsługi – dopasowanego do ich stylu życia oraz obecnych standardów technologicznych. Nowoczesny oddział Alior Banku jest odpowiedzią na te potrzeby. Do końca roku bank planuje stworzyć sieć 30 tego typu punktów w całej Polsce.

Kawa i herbata dla wszystkich klientów

Jednym z głównych założeń oddziału jest usprawnienie działań. Wydzielenie stref i dobór odpowiednich rozwiązań pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie obsługi do potrzeb klienta.

– Każda ze stref została zaprojektowana w taki sposób, aby bankier mógł skupić się wyłącznie na potrzebach klienta, bez odchodzenia od stanowiska, poszukiwania sprzętu czy chodzenia po wydruki. Ułatwia to obu stronom pełne zaangażowanie w spotkanie, a przy okazji oszczędza czas. Uważam, że relacje buduje się na takich właśnie dobrych doświadczeniach – mówi Mateusz Poznański, wiceprezes zarządu Alior Banku.

Pierwsza strefa, czyli strefa obsługi, obejmuje m.in. przytulną przestrzeń powitalną, gdzie na klientów czeka kawa i herbata z upraw ekologicznych oraz filtrowana woda. Obok znajdują się stanowiska obsługowe, wyposażone w narzędzia niezbędne do wykonania wszystkich operacji. Wydzielone zarówno wizualnie, jak i akustycznie dają poczucie komfortu i zapewniają potrzebną w banku dyskrecję.

Wsparcie w korzystaniu z bankowości cyfrowej

Z kolei w strefie digital klient z pomocą bankiera może wypróbować bankowość internetową i aplikację mobilną, po raz pierwszy się zalogować i sprawdzić działanie tych rozwiązań. Tuż obok klienci mogą zobaczyć drugie, pozabiznesowe oblicze banku, który angażuje się w pomoc charytatywną i wspiera kulturę i sztukę oraz sport. W tej sekcji bank prezentuje swoje działania społeczne.

