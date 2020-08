Powierzchnie typu flex alternatywą dla tradycyjnych biur

Jak wynika z analiz ekspertów Mindspace, globalnego operatora butikowych, elastycznych powierzchni do pracy, w trakcie pandemii wiele firm zaczęło myśleć o powierzchniach typu flex jak o alternatywie dla tradycyjnego biura. Elastyczność zyskała na znaczeniu zarówno wśród pracodawców, jak i ich pracowników. Pomimo tego, iż okazało się, że praca z domu jest możliwa nie tylko tymczasowo, to naturalne wyzwania z nią związane skłaniają do powrotu do biur – oferujących jednak znacznie więcej niż dotychczas. Przestrzenie typu flex nieustannie zyskują więc na znaczeniu.

Elastyczność umowy

Wynajem przestrzeni biurowych typu flex to atrakcyjne rozwiązanie z wielu względów. Najważniejsze z nich to: optymalizacja wydatków, krótkie okresy wypowiedzenia, możliwość redukcji czy też zwiększenia wynajmowanej powierzchni w każdej chwili – bez konieczności podpisywania długoterminowych zobowiązań.

Jednym z wiodących operatorów oferujących elastyczne umowy najmu jest Mindspace, posiadający obecnie 31 lokalizacji na świecie. Firma oferuje wynajem przestrzeni zarówno na pojedyncze miesiące, jak i na dłuższe okresy, dzięki czemu każdy klient ma możliwość pracy w najlepszym dla siebie wymiarze czasu oraz miejscu. W każdej lokalizacji Mindspace, do dyspozycji klientów są zarówno prywatne biura, jak i powierzchnie wspólne, które są dostępne dla wszystkich członków 24 godziny na dobę.

– Elastyczne warunki umowy najmu to nasza specjalność. Cenią ją sobie zarówno nasi stali, jak i nowi klienci. Od początku działalności w Mindspace oferowaliśmy i nadal oferujemy umowy uwzględniające indywidualne potrzeby każdego najemcy – i właśnie tego, zwłaszcza teraz, szuka wiele firm. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że w tak niepewnych czasach, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, wynajem przestrzeni biurowych typu flex jest rozwiązaniem idealnym – powiedział Yotam Alroy, współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu Mindspace. – W zależności od kierunku, w jakim zmierza rynek, w razie potrzeby reagujemy i dostosowujemy się do nowej sytuacji w naprawdę bardzo szybkim tempie. Nie da się ukryć, że elastyczność w wydaniu Mindspace ma wiele zalet – dodał.

Aspekt finansowy

