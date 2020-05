Powrót do biura. Fakty i mity dotyczące koronawiura w środowisku pracy

Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z Covid-19 skłania wielu pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwoliłyby na bezpieczny powrót pracowników do biura. Wciąż obowiązujące wytyczne dotyczące zachowania dystansu społecznego rodzą jednak liczne pytania dotyczące procedur, jakie należy wprowadzić w środowisku pracy. Firma doradcza Savills postanowiła pomóc najemcom powierzchni biurowych uruchamiając specjalną usługę, a także udostępniając bezpłatnie poradnik "Powrót do biura".

- Wracamy do biur, ale nie będą one już tym czym były kiedyś. Pandemia koronawirusa zmieniła sposób w jaki żyjemy i w jaki będziemy funkcjonować w przestrzeni biurowej. Wielu z tych zmian nie należy traktować jako tymczasowych. Na stałe odmienią one podejście pracowników i pracodawców do środowiska pracy. Nastała nowa normalność. A w niej priorytetem są elastyczność, efektywność i przede wszystkim bezpieczeństwo – mówi Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego, Savills.

Główne wytyczne dotyczące środowiska pracy nie odbiegają od aktualnych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie wszystkich innych miejsc, w których może dojść do kontaktu z drugą osobą. Obowiązuje zatem reguła dystansu społecznego oraz bezwzględne przestrzeganie zasad higieny. Większość procedur, jakie firma Savills rekomenduje firmom przygotowującym się na powrót pracowników, opiera się na skutecznym informowaniu pracowników o powyższych zasadach oraz takiej reorganizacji pracy biurowej, która ułatwi ich przestrzeganie.

Dystans społeczny w biurze można zachować wdrażając system rotacyjny, łącząc go z kontynuowaniem pracy zdalnej części pracowników. Firmy posiadające biura zaprojektowane na planie otwartym (tzw. open space) mogą zapewnić odstęp 1,5-2 metrów pomiędzy pracownikami poprzez wyłączenie części stanowisk pracy, tak by oba sąsiednie stanowiska pozostawały wolne i by nie siedzieć naprzeciwko drugiej osoby. Jeżeli pozwala na to infrastruktura, można również rozważyć wstawienie ścianek dzielnych pomiędzy rzędami biurek.

Tworząc poradnik dla najemców firma Savills opierała się na wiedzy swoich ekspertów zajmujących się na co dzień doradztwem budowlanym i komercyjnym przy wynajmie i aranżacji powierzchni biurowej. Wiedzę ekspercką połączono z doświadczeniami z krajów azjatyckich, które mają już za sobą kolejne etapy zmniejszania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Przykładem jest m.in. oddział Savills w Wuhan, który otwarto ponownie już pod koniec marca. Dodatkowo polski oddział Savills postanowił skonsultować treść poradnika z jednym z najwybitniejszych w Polsce autorytetów w dziedzinie wirusologii, prof. Włodzimierzem Gutem.

